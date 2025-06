Inaugurazione della Little Free Library a Celico: nasce un nuovo presidio di cultura e condivisione

- Advertisement -

CELICO (CS) – Domenica 29 giugno 2025, alle ore 11:30, presso il Bar Jolly in Via Roma 84 a Celico, provincia di Cosenza, sarà inaugurata una Little Free Library, un piccolo ma significativo presidio culturale a disposizione di tutti i cittadini. L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Biblioteca delle Donne “Fata Morgana”, Erranze Letterarie e l’ing. Angela Papaianni, con l’obiettivo di promuovere la lettura come pratica accessibile, condivisa e diffusa, rafforzando il tessuto culturale e sociale del territorio. L’inaugurazione sarà anche un’occasione di socialità e partecipazione aperta a tutti: un momento per scambiare libri, idee e riflessioni sul valore della cultura nei piccoli centri.

Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Celico Mario Scalise, la consigliera comunale con delega alla cultura del Comune di Cosenza Antonietta Cozza, la dirigente scolastica Assunta Morrone, Veronica Longo Ferriolo di Erranze Letterarie, insieme a Maria Francesca Lucanto e Nellina Pace, presidente e vicepresidente dell’Associazione Biblioteca delle Donne “Fata Morgana”.

Nel corso della mattinata, ci sarà una lettura pubblica di versi dedicati all’Abate Gioacchino da Celico, tratti dal libro Il buio e la luce di Francesco Scarpelli, che sarà presente, presidente della storica Associazione Abate Gioacchino. Le letture saranno affidate allo stesso autore, all’ing. Angela Papaianni, alla visual artist e poetessa Lucia Longo, e alla psicologa e psicoterapeuta Simonetta Costanzo: un omaggio sentito a una figura storica intimamente legata a questo territorio, il cui pensiero, tra spiritualità, filosofia e visioni profetiche, continua a parlare al presente con sorprendente attualità.

A conclusione dell’evento, sarà offerto un aperitivo dal Bar Jolly. Inoltre, verranno distribuiti in omaggio dei segnalibri dedicati a Gioacchino da Celico realizzati da Lorenza de Marco, editor e coach di scrittura.