In Sila un altro intenso fine settimana tra concerti, momenti ricreativi e sport

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Il territorio di Spezzano Sila, compresa la frazione turistica di Camigliatello Silano, si apprestano a vivere un altro intenso fine settimana, all’insegna del buon intrattenimento con eventi a sfondo sociale, ricreativi e sportivi. Ma andiamo con ordine.

A Spezzano Sila per domani è previsto, il memorial “Fabio e Ermanno Librandi“, dedicato a due fratelli del posto prematuramente scomparsi in momenti diversi ma affetti entrambi da due mali incurabili. Il memorial si svolgerà presso la sala convegni del Santuario di San Francesco di Paola a partire dalle 18:00 con un convegno dal titolo : “donare e aiutare… due facce della stessa medaglia”.

A seguire sono previsti intrattenimenti per i più piccoli, con l’associazione “Le Ali del Vento”, promotrice della serata, insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Monaco, che presenterà un fumetto, pensato e realizzato dall’associazione stessa.

Due concerti in riva al lago

Contemporaneamente a Camigliatello Silano sempre nella giornata di domani e quella di domenica, in riva al Lago Cecita, sono in programma, in una splendida venue completamente immersa nella natura, a pochi metri di distanza dal centro visite Cupone, nei pressi della chiesetta di San Lorenzo, due concerti che rientrano nella XIV edizione di Be Alternative Festival.

Nella prima giornata protagonista la live band dei Nu Genea: un’originale equazione groovy completamente pervasa da disco, funk, boogie, elettronica, dub, folk e molto altro. In apertura il funk-soul dei The Tangram e in chiusura il dj-set della messicana Coco Maria. Ad aprire la seconda giornata (domenica 30 luglio) la giovane cantautrice toscana Emma Nolde, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano; spazio poi a Dente, una delle colonne portanti del cantautorato più puro degli ultimi 15 anni, e in chiusura di giornata i Baustelle, band iconica dell’alternative italiano, che torna in Calabria per presentare il nuovo lavoro, “Elvis”, un disco che guarda alle loro origini ma con gusto rivolto sempre alla scoperta del contemporaneo, e il cui risultato è una forma di glam rock tipicamente baustelliana.

Itinerari naturalisti e Museo nel Parco della Sila

Anche per questa due giorni per il pubblico, ci sarà la possibilità di godere di itinerari naturalistici di assoluta bellezza all’interno del Parco Nazionale della Sila: visitare il giardino geologico, l’orto botanico, il Museo del Lupo e il Museo dell’Albero, i recinti faunistici. L’apertura porte è prevista alle 13:30 e presso l’Area Festival sarà possibile degustare tipicità silane Km0.

Sport con la 42ma edizione della Coppa Sila

Ma le sorprese non finiscono qui, perché per gli amanti dei motori tra i tornanti della vecchia strada provinciale 256 che scollina a Montescuro, si svolgerà la 42ma edizione della Coppa Sila (Trofeo Domenico Scola). Un competizione che è inclusa nel calendario sportivo nazionale ed è valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud. Nell’edizione di quest’anno poi, saranno oltre 100 i piloti presenti, provenienti da ogni parte d’Italia, con un tracciato altamente selettivo e spettacolare.

Lo start è previsto domenica mattina, mentre tra oggi e domani si svolgeranno le prove di qualifica. Anche in questo caso il sindaco di Spezzano Sila, Salvatore Monaco, esprime soddisfazione per la varietà di eventi che allieteranno i tanti turisti che anche in questo fine settimana, nella località turistica della Sila cosentina.

“Luglio per Camigliatello, è stato un mese che nei weekend, – ha dichiarato Monaco – ha fatto segnare un gran numero di presenze di turisti che sono stati allietati anche con una serie di eventi realizzati grazie agli sforzi profusi da questa amministrazione comunale e alle varie sinergie avviate come per esempio con gli organizzatori del Be Alternative Festival, che anche quest’anno, come location del loro festival ha puntato sull’Altopiano Silano e con la 42ma edizione della Coppa Sila, organizzata da Aci Cosenza”.