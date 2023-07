In Sila turisti, paesaggi, buon cibo…. e i lavori infiniti ai viadotti sulla Statale 107

COSENZA – I tanti turisti che hanno intenzione di raggiungere le località turistiche della Sila per il week-end o per passare sulle nostre montagne le vacanze estive, dovranno fare i conti con anche con i lavori che Anas sta effettuando sulla Statale 107 Silana-Crotonese. Lavori necessari, per riefficientare una serie di viadotti (in modo particolare uno) ma che si protraggono da ormai ben 4 anni creando non poche difficoltà a causa delle lunghe file (chilometrica quella che si viene soprattutto nei fine settimana) per la presenza dei semafori.

Questo perché un viadotto è percorribile su una sola carreggiata. Il viadotto in questione è appena lungo 300 metri. Qui per la sua messa in sicurezza, i lavori da 4 anni. Un lasso di tempo esagerato se si pensa che in due anni, a Genova hanno costruito il nuovo ponte Morandi, lungo circa un chilometro. Le maggiori criticità com’è ovvio che sia, si verificano nei fine settimana, quando il traffico veicolare aumenta a dismisura creando, di conseguenza, lunghissime file.

Nel fine settimana da Cosenza a Camigliatello Silano ci si può impiegare anche un’ora e mezzo. Anche oggi sono state numerose le segnalazioni giunte da turisti, stizziti, che denunciano la fila interminabile per arrivare in Sila. Alcuni hanno evidenziato che, contrariamente agli altri fine settimana, l’Anas non ha predisposto neanche la presenza di personale al posto dei semafori, che generalmente riesce a far meglio defluire il traffico veicolare, evitando che si creano le lunghe file.