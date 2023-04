In Sila stagione sciistica conclusa anche a Lorica. Rimane aperta l’ovovia

COSENZA – In Sila si conclude la stagione sciistica anche a Lorica. Nonostante la prolungata apertura degli impianti di risalita che dal fine settimana di Pasqua per la sorprendente nevicata aveva riaperto la, seppure breve, stagione sciistica, viste le condizioni metereologiche che neppure con le temperature notturne più basse riescono a garantire la sicurezza delle piste, da questa sera gli impianti di risalita a Lorica si fermeranno.

Rimarrà invece aperta l’ovovia durante il ponte del 25 Aprile ed il prossimo fine settimana prolungato per la festività del 1° maggio, cosicché tutti gli appassionati della montagna potranno passeggiare sulle cime più suggestive della Sila, in attesa della riapertura estiva. Una stagione lunga ed articolata che ha fatto registrare la presenza di sciatori provenienti anche da altre regioni grazie all’impegno dei tanti lavoratori che, sempre pronti ad ogni evenienza, hanno garantito qualità dei servizi in ogni periodo dell’anno, pure e soprattutto per l’inaspettato fuori programma della neve primaverile.

“Per la riuscita della stagione – scrive in una nota Ferrovie della Calabria – si ringraziano la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Casali del Manco, il Comune di San Giovanni in Fiore, il Direttore d’esercizio ing. Marazzita e tutto il personale che ha garantito un servizio di alto livello”.