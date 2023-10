In Germania una piazza dedicata a Cariati nel cuore di Bühl

CARIATI (CS) – Una piazza dedicata a Cariati nel cuore di Bühl, città ai margini della Foresta Nera, per celebrare il legame storico che stringe le due realtà, calabrese e tedesca e la comunità di cariatesi in Germania. A comunicarne l’intenzione al Sindaco Cataldo Minò è stato lo stesso collega Primo Cittadino della cittadina situata nel Land Baden-Württemberg, Hubert Schnurr accogliendo a Palazzo di Città la delegazione cariatese composta dalla Presidente del Consiglio Comunale Alda Montesanto, dalla delegata Francesca Cotrone e dalla delegata all’emigrazione e ai Cariatesi nel mondo, Katja Maria Sapia.

Il Sindaco della cittadina sede di importanti esperienze imprenditoriali come LuK, Bosch e Uhu e famosa per essere la capitale delle prugne, oltre a manifestare l’intenzione di omaggiare la comunità di cariatesi in Germania con l’intitolazione della piazza centrale situata vicino al Bürgerhaus, teatro e centro culturale di Bühl, ha dimostrato forte interesse per l’avvio del percorso di gemellaggio.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche il Presidente dell’associazione Marino, Pietro, il vicepresidente Leonardo Fortino e il cassiere Giuseppe Broccolo, è stato preceduto dallo scambio di doni e prodotti tipici dei due territori ed è stato seguito da un tour nella città, dalla cupola del comune di Bühl, originariamente una chiesa alla futura piazza dedicata a Cariati fino alla sede dell’associazione Calabrese di Bühl.

Dopo l’esperienza a Bühl la delegazione ha fatto ritorno a Fellbach per prendere parte alla grande sfilata in occasione della Festa autunnale di Fellbach, insieme all’associazione cariatese KARIS e all’associazione Terraverde di Terravecchia. Nel corso della manifestazione, la sindaca di Fellbach, Gabriele Zull, ha annunciato pubblicamente l’intenzione di voler intraprendere il gemellaggio con Cariati.