In fiamme la casa di Occhiuto a Belvedere: «non ci facciamo intimidire» – VIDEO

BELVEDERE – La casa del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Belvedere è stata coinvolta in un incendio. A renderlo noto è lo stesso Occhiuto in un video su facebook: il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

«Probabilmente – dice il presidente – è un incendio di vegetazione, non lo so, anche se è singolare che sia stato appiccato, a pochi metri dalla casa è tutto verde. Forse è un fatto casuale, sicuramente è stato appiccato da qualcuno che stupidamente appicca incendi in maniera colposa o dolosa. Io comunque vado avanti, la campagna continua. Non è facile contrastare la stupidità di quelli che stanno appiccando nella regione tanti incendi, ma andiamo avanti e non ci facciamo intimidire da niente».