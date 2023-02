In fiamme due auto di un avvocato, il COA di Castrovillari: «barbara violenza»

CASTROVILLARI (CS) – “Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari ed i Consiglieri tutti, appreso, che l’avvocato Andrea Salcina ha recentemente subito un inqualificabile atto intimidatorio, che il gravissimo gesto perpetrato ai danni del collega – consumatosi in maniera anonima, ed in orario notturno – è espressione di una barbara violenza, che la nostra coscienza civile ripugna e che non intende supinamente accettare”.

Così la nota del COA di Castrovillari che prosegue: “in considerazione dell’alta missione di tutela dei diritti che, giornalmente, noi avvocati siamo chiamati a svolgere, nel constatare, preoccupati, come la nostra società stia attraversando una pericolosa deriva dove, purtroppo, condotte similari hanno interessato altri cittadini ed altri colleghi esprimono totale solidarietà al collega e alla sua famiglia per quanto iniquamente occorso e auspicano fiduciosi che la giustizia faccia il proprio corso, con la celere scoperta dei reali autori di tali inqualificabili condotte”.