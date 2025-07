- Advertisement -

COSENZA – Il meraviglioso Parco del Pollino della provincia di Cosenza, i suoi incredibili borghi e la Ciclovia dei Parchi protagonisti questo pomeriggio di “Linea Verde Sentieri”, il programma di Rai 1 condotto da Lino Zani e Giulia Capocchi che si sono messi in cammino con una puntata che ha portato loro e tutti i telespettatori nel cuore selvaggio e autentico della Calabria. Andata in onda oggi, sabato 12 luglio alle ore 12.30 su Rai 1, realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria – Dipartimento Turismo, e Fondazione Calabria Film Commission, la puntata di “Linea Verde Sentieri” ha percorso inizialmente la Ciclovia dei Parchi, un itinerario spettacolare che attraversa paesaggi incontaminati e borghi sospesi nel tempo.

I conduttori partono insieme da Laino Castello, alle porte del Parco nazionale del Pollino, in sella alle biciclette. Giunti nel magnifico borgo di Morano Calabro, la puntata si sdoppia in due percorsi: Giulia continua a pedalare lungo la ciclovia, seguendo l’ex ferrovia lucano-calabra, oggi trasformata in pista ciclabile, toccando Saracena, Acquaformosa – con le sue affascinanti tradizioni arbëreshë – e Policastrello.

Lino, invece, prosegue a piedi lungo il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano, che in questa zona prende il nome di Sentiero Calabria: per lui boschi, altopiani e radure, fino a raggiungere San Donato di Ninea, dove ritroverà Giulia al termine del viaggio. Una puntata che racconta una Calabria verde e viva, dove tanti giovani hanno scelto di restare o tornare, ridando vita a territori ricchi di storia, natura e umanità.