Impianti di risalita di Lorica e Camigliatello chiusi, “Indipendenza” denuncia: «agire colpendo i colpevoli»

COSENZA – Gli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello, in Sila, restano chiusi per la manutenzione in atto. Una situazione già denunciata diverse volte e che oggi viene portata di nuovo all’attenzione da Antonio Lopez, coordinatore provinciale di Indipendenza che denuncia ancora una volta la spiacevole situazione che in piena estate crea innumerevoli disagi ai turisti presenti e tuona: “Cambiano i musicanti ma la musica rimane sembra la stessa, si parla di Calabria Meravigliosa, per fare decollare il turismo nella nostra regione, ma nei fatti le cose non cambiano“.

“Com’è possibile una cosa del genere?” si chiede Lopez continuando nella sua denuncia alla quale affida anche altri quesiti: “Perché nessuno ha pensato di fare manutenzione in un periodo dove non si andava ad impattare con la presenza di turisti sul posto?”.

Il coordinatore provinciale di Indipendenza ricorda come “gli impianti da sempre sono elemento di attrazione, dal momento che si possono ammirare le bellezze delle nostre montagne dall’alto, eppure l’incompetenza, per non dire altro, la fa ancora da padrone, ci si può perdere nel 2025 ancora in queste cose?“.

“Bisogna assolutamente cambiare registro – conclude – e per far si che questo avvenga, bisogna iniziare ad agire colpendo i colpevoli, non è più possibile avere gente incompetente in ruoli chiave, la politica regionale deve iniziare a farsi sentire ed agire”.