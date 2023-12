Il vescovo Savino in visita nel carcere di Castrovillari: «fiducia, coraggio e ottimismo»

CASTROVILLARI (CS) – “Fiducia, coraggio e ottimismo” sono le tre parole che il Vescovo della Diocesi di Cassano e vice presidente della Cei, monsignor Francesco Savino, ha consegnato ai detenuti durante la consueta visita pastorale, in prossimità del Natale, nella Casa circondariale “Rosetta Sisca” di Castrovillari.

Il presule è stato accompagnato dal cappellano della Casa circondariale don Francesco Faillace, dal direttore della Caritas diocesana don Mario Marino. Ad accoglierlo gli operatori civili unitamente al personale di Polizia penitenzia che hanno portato i saluti del direttore Giuseppe Carrà. Presente anche Anna De Gaio, presidente della commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna.

Monsignor Savino, durante l’Omelia, si è fatto portatore di un messaggio di speranza, sottolineando il valore della fiducia: “non c’è più fiducia nei rapporti umani, viviamo il tempo – ha sottolineato il vice presidente della Cei – del sospetto. Bisogna recuperare la fiducia perché non c’è fede se non c’è fiducia, del coraggio di voler osare e di voler cambiare vita, partendo dall’aver riconosciuto gli errori commessi e dell’ottimismo sperando in una vita migliore una volta fuori dal contesto carcerario, pronti per una vita nella legalità”.