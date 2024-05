Il trio calabrese Mixed Feelings svela il Nuovo EP “Fasi” tra rock, influenze shoegaze e dream-pop

CASTROVILLARI (CS) – Il trio calabrese Mixed Feelings ha il piacere di annunciare il lancio del loro nuovo lavoro, l’EP “Fasi”, in uscita il 21 Giugno 2024. Questo progetto interamente autoprodotto, definito un mix di alternative rock con influenze shoegaze, dream-pop e cantautorato, offre un viaggio sonoro coinvolgente attraverso tre brani originali, ciascuno con la propria personalità e le proprie sfumature.

L’EP “Fasi” è composto dai seguenti brani:

1. Incompiuta

2. Soli Noi

3. Scena

La formazione è composta da Angelo Pellicano alle voci e Christian Tamburi alle chitarre, mentre Fabiano Perrupato (Wood’s Way) è entrato stabilmente nel progetto come produttore e polistrumentista. Questa collaborazione ha ampliato la visione artistica del gruppo, plasmando un’esperienza musicale che va oltre i confini dei generi convenzionali.

Ogni brano di “Fasi” offre una prospettiva unica del suono peculiare dei Mixed Feelings: la prima traccia, “Incompiuta”, si distingue per il suo inizio lento dalle sonorità acustiche che si evolve in un finale “epico”. “Soli Noi” cattura con l’essenza rock, venature pop e la ricercatezza del testo. “Scena”, infine, con la sua intro elettronica, conduce l’ascoltatore in un viaggio di introspezione e sperimentazione, aprendo a melodie e ritornelli energici che culminano in un finale esplosivo tra chitarre shoegaze e post-rock. Tutto questo è il prologo del primo album, in fase di produzione, previsto per il 2025.

L’EP “Fasi” rappresenta una naturale prosecuzione del percorso artistico intrapreso dai Mixed Feelings, formatisi nel 2016, combinando arrangiamenti curati con una sperimentazione senza limiti. Questo lavoro celebra il passato del gruppo, guardando al futuro con nuove influenze, idee e prospettive.

Pre-order disponibile su Bandcamp: Sarà possibile effettuare il pre-order dell’EP “Fasi” sulla nostra pagina Bandcamp 31/05/2024, dove si potrà ascoltare in anteprima il singolo “Scena”. Sarà possibile effettuare il pre-order dell’EP “Fasi” sulla nostra pagina Bandcamp https://bit.ly/ MixedTrioBand a partire dal, dove si potrà ascoltare in anteprima il singolo “Scena”.

L’EP sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, e per il download digitale a partire dal 21 Giugno 2024 (ma non si esclude un’uscita in tiratura limitata e in formato fisico).

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti i Mixed Feelings, l’attività live e il loro nuovo EP “Fasi”, visitate le loro pagine social ai seguenti link: