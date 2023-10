Il sindaco di Domanico, Bruno, ha conferito la cittadinanza onoraria a Peppino Mazzotta

DOMANICO – Il sindaco di Domanico, Gianfranco Segreti Bruno ha conferito all’attore Peppino Mazzotta la cittadinanza onoraria. La cerimonia si è svolta in una gremita piazza Saverio Albo. Peppino Mazzotta, nativo di Domanico “è una di quelle persone – ha dichiarato il sindaco Bruno prima del conferimento della cittadinanza onoraria– che può rappresentare un vanto per questa piccola comunità, in quanto oggi è sicuramente uno degli attori italiani più bravi e più celebri, con una carriera artistica di tutto rispetto, oltre a essere un autore teatrale, scrittore e regista affermato”.

Peppino Mazzotta lo ricordiamo è conosciuto soprattutto per aver interpretato, in tutti i film per la TV della serie Il Commissario Montalbano realizzati fino ad oggi, l’ispettore Giuseppe Fazio, uno dei protagonisti della serie dei libri di Andrea Camilleri sul commissario Salvo Montalbano. Nell’estate 2012, nella rassegna teatrale, “Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello “, riceve il premio Annibale Ruccello con lo spettacolo teatrale Radio Argo. Nel novembre 2014 ha ottenuto un riconoscimento dal premio nazionale Vincenzo Padula ad Acri.

Nel 2014 è nel ruolo di un imprenditore colluso con la criminalità calabrese nel film Anime Nere di Francesco Munzi presente alla 71ma Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Per questo film viene candidato, assieme ai coprotagonisti Fabrizio Ferracane e Marco Leonardi, al Nastro d’argento al migliore attore protagonista