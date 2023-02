Il ritorno della regina dei cieli: l’aquila reale avvistata a Orsomarso

COSENZA – Che i monti di Orsomarso, fossero uno scrigno raro di bellezze naturali ed incontaminate di tutto il meridione D’Italia, all’interno del Parco Nazionale del Pollino, è riconosciuto da molti. A Coronare, però, la maestosità dei rupi e la cornice verde e pura delle sorgenti della valle del Fiume Argentino, mancava l’Aquila Reale. La regina dei cieli è tornata a regnare e nidificare proprio nelle vicinanze del comune montano di Orsomarso, in provincia di Cosenza.

L’avvistamento segnalato dal responsabile della sezione calabrese dell’associazione ambientalista Gaia Animali e Ambiente, l’ex Maresciallo dei Carabinieri, Francesco Corrado, ha generato entusiasmo.

“L’aquila reale, – ha detto il responsabile,- mancava dalle nostre montagne da oltre 60 anni, il ritorno di questo maestoso rapace, che ha un apertura alare di oltre due metri ed è capace di uccidere e trasportare prede di 18 Kg, evidenzia un ritorno di condizioni ambientali ottimali per la sopravvivenza di grandi rapaci nelle vallate. Come referente dell’ associazione , – ha continuato Corrado,- ho segnalato l’avvistamento e la zona di nidificazione della coppia di Aquile direttamente agli specialisti del gruppo ornitologico italiano, nonché all’amministrazione del Parco Nazionale del Pollino. Dopo la Lontra, Il Capriolo Autoctono, il Lupo e altri animali rari presenti in questa zona, come il Grifone,- ha concluso Corrado,- questa presenza rappresenta davvero un motivo di grande valore del patrimonio naturalistico di Orsomarso in Calabria, che va tutelato e valorizzato nel migliore dei modi possibili”.