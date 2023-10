Il presidente dell’Albania Bajram Begaj in visita a Spezzano Albanese

SPEZZANO ALBANESE (CS) – C’è grande fermento per la comunità di Spezzano Albanese che, il prossimo sabato 21 ottobre, si accinge ad accogliere il presidente della repubblica albanese Bajram Begaj. Il sindaco Ferdinando Nociti e tutta l’amministrazione comunale sono lieti di ricevere il Capo di Stato d’Albania nella propria cittadina, dove è stato organizzato un programma che prevede la partecipazione anche delle scolaresche locali.

«È un onore per noi – ha affermato il sindaco Nociti- ospitare il presidente Begaj. La nostra comunità arbëreshe è orgogliosa di conservare usi, costumi e tradizioni che, ancora oggi, ci legano alla Terra d’Albania. Sarà un momento di grande entusiasmo quello di ricevere il presidente Begaj a Spezzano Albanese».

Per quanto riguarda il programma, la delegazione albanese dovrebbe giungere a Spezzano alle 15.00 e, accompagnata dal sindaco, muoverà verso Palazzo Luci per far visita al Museo Archeologico del Mordillo. A seguire, il presidente Begaj saluterà la comunità presso la sala consiliare.