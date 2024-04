Il presidente della Repubblica Mattarella torna in Calabria, sarà nel Cosentino

COSENZA – L’ultima visita in Calabria per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risale al 2 marzo 2023, a Crotone, per rendere omaggio alle vittime del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro. Ora è atteso nuovamente per il prossimo 30 aprile per il suo viaggio alla scoperta degli stabilimenti produttivi italiani dove, imprenditori ed imprenditrici, si impegnano per garantire un valore aggiunto al comparto industriale Made in Italy.

Il presidente della Repubblica, secondo quanto emerso in queste ore, sarà ospite di due stabilimenti in provincia di Cosenza e dovrebbe visitare il Museo di famiglia e lo stabilimento della Gias a Mongrassano, azienda leader di alimenti surgelati. Un’impresa che è stata capace di innovare il processo produttivo senza rinunciare all’elevato standard qualitativo. Da Mongrassano poi, Mattarella dovrebbe recarsi a Castrovillari per incontrare i vertici aziendali di Assolac/Granarolo, cooperativa leader in Calabria per la raccolta e commercializzazione del latte vaccino. Non mancheranno incontri istituzionali con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la presidente della provincia di Cosenza, Rosaria Succurro ed il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella.