Il Ponte dei Single: da Bologna a Laino Borgo e Castello, ma con un occhio all’ambiente

LAINO BORGO (CS) – Potrebbe nascere anche in Calabria un omologo Ponte dei Single, il particolare angolo bolognese nel quale si attaccano i “lucchetti dell’amore” nato da un’idea di Rossella Regina, originaria di Laino Borgo ma adottata ormai da tempo dalla città delle Due Torri. La giornalista e cantautrice aveva lanciato tempo fa l’idea al sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo chiedendo che i lucchetti potessero trovare spazio anche nel suo borgo natale.

Il primo cittadino ha accettato la proposta ed insieme al sindaco di Laino Castello, Gianni Cosenza, sta valutando l’ipotesi di mettere a punto un apposito angolo per i “lucchetti dell’amore” in uno spazio che unisca i due Comuni. Il sindaco Russo ci ha spiegato che il progetto è stato ben accolto ma necessita di essere adeguato al territorio, quello del Parco nazionale del Pollino, scrigno di biodiversità, geosito Unesco e per il quale occorre tutela.

Ponte dei Single: le prime idee per la realizzazione tra Laino Borgo e Castello

Per concretizzare l’idea di un omologo Ponte dei Single in Calabria, il sindaco di Laino Borgo ci ha spiegato al telefono che la location da individuare potrebbe essere quella dell’ex ponte in ferro che mette in comunicazione le due municipalità. Sulla fattività del progetto c’è ancora da lavorare soprattutto per rendere il rito dei lucchetti idoneo ad un’area protetta come quella di Laino Borgo e Laino Castello che si trovano nel cuore del Parco del Pollino. L’ipotesi che si sta valutando è quella di installare un dispenser per i lucchetti per dare a chiunque la possibilità di apporre il suo. Non dovrà ospitare però i lucchetti tradizionali ma quelli biodegradabili, decisamente più idonei ed in linea con l’ambiente. Un’idea che, sviluppata in direzione green, ha detto il sindaco, potrebbe essere non solo innovativa ed attrattiva per il territorio ma anche rispettosa dell’ambiente.