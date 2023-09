Il Parco della Sila diventa social: due note influencer ne racconteranno le bellezze

LORICA (CS) – Le Guide Ufficiali del Parco Nazionale della Sila, al lavoro per la

realizzazione del primo evento di narrazione digitale del Parco Nazionale della Sila. Un nuovo modo di comunicare e divulgare il territorio, quello messo in campo dalle guide silane impegnate nel mese di ottobre 2023, nel progetto/evento “#SilaTripNetwork”.

Obiettivo del progetto sarà quello di promuovere il Parco Nazionale della Sila e il suo patrimonio culturale, naturalistico e storico attraverso gli occhi di note influencer, vicine al mondo dell’outdoor, della sostenibilità ambientale e della promozione delle vere autenticità dei luoghi. Figure attive sui canali social e con un cospicuo consenso e seguito racconteranno, tramite il loro sguardo, grazie al supporto dell’Associazione delle Guide Ufficiali del Parco, la Sila e le bellezze inestimabili che custodisce.

L’intento del progetto proposto è proprio quello di optare per un tipo di promozione che sfrutti i social network al 100%, al fine di raggiungere un pubblico vasto e anagraficamente giovane, amante dei viaggi, dell’avventura, del rispetto della natura e alla ricerca di luoghi inesplorati e poco battuti, mete nuove e paesaggi incontaminati. Per veicolare i messaggi e raccontare il territorio, figure di spicco dell’universo social che, accompagnate dalle Guide Ufficiali del Parco della Sila, lungo i sentieri, nelle aziende, nei ristoranti, nelle botteghe e nei luoghi di interesse, avranno modo di vivere a 360° un’esperienza unica e autentica sull’Altopiano Silano.

Il digital storytelling come l’arte del raccontare storie mediante le nuove

tecnologie e i mezzi di comunicazione digitali, contenuti curati dal punto di vista qualitativo e della divulgazione d’informazioni utili, utilizzabili ed esaustive. Alla narrazione delle

professioniste scelte, veicolata anche attraverso i canali social dell’Associazione delle Guide

Ufficiali del Parco Nazionale della Sila, si legherà un viaggio autentico lungo la rete sentieristica del Parco, le meraviglie dell’Altopiano, gli incontri e una narrazione fatta da chi, i luoghi li abita con passione ogni giorno.

Protagoniste dell’evento, due note influencer, affermate e seguite sui principali social network: Simona Scacheri, in arte “Fringe in Travel”, giornalista, content creator,

specializzata in contenuti legati al mondo dell’outdoor, nonché ideatrice di una comunità di

appassionati di trekking con i quali organizza viaggi di gruppo ed esperienze in montagna da vivere in compagnia; Laura Cipolla, in arte “Io e La Calabria”, che dal 2016 racconta la Calabria e i suoi tesori. Specializzata in Comunicazione digitale, nel 2016 crea un blog attraverso il quale racconta, a modo suo e con passione, la Calabria.

Luoghi, esperienze itinerari, libri, musica, persone, prodotti, per una narrazione forte e originale. Un autunno digitale intenso e ricco d’avventure, tutto da vivere insieme all’Associazione delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale della Sila che, attraverso una narrazione consapevole, incisiva e appassionata proverà a far breccia nei cuori digitali dei tanti utenti appassionati di montagna, outdoor ed escursionismo

che oggi popolano il web.

Per seguire passo dopo passo il viaggio delle Guide e delle influencer protagoniste dell’evento, è possibile consultare le pagine Instagram e Facebook dell’Associazione delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale della Sila, ai seguenti link:

https://www.facebook.com/guidesila

https://instagram.com/guidesila?igshid=MzRlODBiNWFlZA==