Il Kamishibai, la tecnica giapponese che stimola la fantasia dei bambini arriva nel cosentino

COSENZA – Uno strumento che arriva dal Giappone e sta avendo successo in tutta Italia, nei bambini riesce a stimolare la fantasia e fa si che, con la condivisione, si possa tornare a pensare, disegnare e leggere senza l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi. Non è uno strumento che mira a mettere da parte le nuove tecnologie ma punta molto sulla creatività e sull’utilizzo della carta e dei colori.

Un ritorno al passato che non può non considerare l’impatto con le nuove generazioni e proprio per questo nell’idea del docente Andrea Cirolia c’è l’intenzione di unificare una modalità di didattica tradizionale con una didattica digitalizzata. Cosi facendo i bambini torneranno a scrivere e a leggere potendosi poi immergere nel loro mondo virtuale.

Insomma un progetto ambizioso e tutto da scoprire quello che sta per iniziare alla libreria Mondadori di Pianolago dove i bambini si ritroveranno per alcuni pomeriggi (2 al mese per il momento) e potranno condividere i loro pensieri e le loro idee.

L’obiettivo è creare appunto delle storie da presentare ad altri bambini e leggerle nelle classi, illustrarle anche ad un pubblico adulto. Si parlerà di socialità, amore, educazione ambientale e rispetto per la nostra Terra e per il nostro mare, approndimenti sul territorio e tanto altro!

Pubblicare un libro di racconti creato dai piccoli protagonisti e presentarlo con questo nuovo strumento di narrazione è l’obiettivo finale di questa idea che coinvolgerà tantissimi bambini.

Per informazioni e prenotazioni è necessrio contattare la libreria al numero 3332444415. Si inizierà nel giorno degli innamorati, il 14 febbraio per celebrare l’amore per la lettura per…il kamishibai. Le altre date saranno il 24 febbraio, il 14 e il 28 marzo. Il kamishibai, traducibile appunto come teatro di carta, ci porterà tutti insieme in un mondo fantastico e divertente.