Il futuro della filiera del fico nell’innovazione degli impianti

BISIGNANO (CS) – Nell’ambito del progetto “Agricoltura informata” Intervento 1.2.1 – I Stralcio del GAL Valle del Crati, Bisignano ha ospitato l’evento di pubblicizzazione delle prossime attività sulla filiera del fico. Un appuntamento che era atteso dagli operatori di settore che ha registrato la partecipazione e la relazione del sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, dell’assessore comunale all’Agricoltura, Francesco Chiaravalle, del coordinatore del Consorzio di Tutela “Fichi di Cosenza DOP”, Marcello Prezioso, del responsabile del PAL Valle del Crati, Pierfranco Costa, del consigliere di Amministrazione del GAL Valle del Crati, Angelo Rosa, del docente del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, Prof. Rocco Mafrica, in collegamento da remoto, e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Nel corso dell’evento appena conclusosi sono emerse tutte le potenzialità del settore della coltivazione del fico e, nello specifico, nell’ambito della sua trasformazione e commercializzazione, combinando l’innovazione degli impianti e il contributo delle nuove generazioni nella produzione con il rispetto e la tutela degli elementi tradizionali della filiera.

Domani incontro tematico su “La moderna gestione del ficheto”

Altro incontro tematico sulla filiera del fico è in programma per domani, 12 aprile, sulla piattaforma Zoom, con inizio alle ore 17.00. Previsto l’intervento del prof. Rocco Mafrica sul tema “La moderna gestione del ficheto”. Un incontro di approfondimento volto al trasferimento agli operatori agricoli del territorio Leader del GAL Valle del Crati delle informazioni sulle moderne tecniche improntate alla sostenibilità e ad una maggiore redditività della filiera del fico. Per partecipare all’incontro tematico, è possibile accedere al sito del GAL – www.galcrati.it – o contattare il numero 0984.903161.