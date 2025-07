Il Festival ArteInvivo torna a San Lucido: una settimana nel segno della condivisione dell’arte

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Torna a San Lucido, dal 21 al 26 luglio, il Festival ArteInvivo, la manifestazione ideata dalle direttrici artistiche Loredana Ruggieri e Francesca Stocchi e dalla project manager Sophie Ravel, incentrata sulla condivisione dell’arte, intesa come esperienza collettiva e multiculturale.

Anche per l’edizione 2025 il calendario degli appuntamenti è molto ricco tra spettacoli e masterclass di flamenco, musica e concerti, corsi di yoga, artigianato locale, enogastronomia e molto altro accogliendo artisti e docenti provenienti da diversi Paesi e da più regioni d’Italia.

Una vera scommessa dal punto di vista turistico, la definiscono le organizzatrici che raccontano che il 92% dei partecipanti delle passate edizioni ogni anno torna a San Lucido. L’evento giunto alla sua quarta riconferma è patrocinato dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia e ha il contributo della Regione Calabria inserito negli “Eventi e Manifestazioni innovative e sperimentali” di “Calabria straordinaria”.

Festival ArteInvivo: le novità dell’edizione 2025

Per l’approfondimento tecnico e coreografico del Flamenco, accanto alle presenze di grandi artisti che ritornano, come Marco Flores (baile) e Rafael Perea (cante) dalla Spagna, Francesco Perrotta (cajon) e Pasquale Ruocco (guitarra flamenca) dall’Italia, ci saranno anche Concha Jareño che proporrà un corso intensivo dell’affascinante Bata de Cola, Ester Bucci, bailaora e docente di grandissima esperienza; Giorgia Celli, danzatrice e maestra di lunga esperienza, responsabile danza per la programmazione artistica del Teatro del Lido di Ostia di Roma Capitale.

Si svolgerà, inoltre, il Gala Internacional de las Escuelas Flamencas, un’occasione unica per vedere giovani talenti da tutta Europa. Il 25 luglio, invece, sarà la volta del Primo Gala del Flamenco Italiano con l’invitato speciale Ruben Guerrero Cabrera (14 anni, Rubén Guerrero Cabrera, finalista Desplante Juvenil 2025 (Festival Cante de las Minas) e il 26 luglio, nella serata conclusiva, la Festa di Cerasuolo, enogastronomia, musica dal vivo, artigianato e danze popolari in collaborazione con l’associazione San Lucido Experience.