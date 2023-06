Il dolore di Diamante per la perdita di Nuccio Ordine: «lascia un vuoto incolmabile»

DIAMANTE (CS) – “Nuccio Ordine lascia un vuoto incolmabile ma consegna alla storia l’incommensurabile patrimonio di conoscenze, di idee e valori in cui ha creduto, è vissuto e si è speso. Le menti eccelse sono eterne, immortali e Nuccio resterà per sempre un grande tra i grandi”. Così il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha salutato il professore Ordine nel corso della celebrazione svoltasi nella sala consiliare del Comune in cui è stata allestita, per volontà della famiglia, la camera ardente. Era presente, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Iacucci.

“Una Diamante ancora attonita e profondamente addolorata – é detto in una nota stampa del Comune – si è stretta attorno al suo illustre concittadino, andato via troppo presto lasciando un segno indelebile nella storia della comunità di Diamante e della cultura mondiale”.

In tarda mattina, come detto, si è tenuto un momento celebrativo nel corso del quale chi è intervenuto oltre ad illustrare lo straordinario percorso accademico del Prof. Ordine ha sottolineato in maniera toccante, anche attraverso memorie e testi, alcuni aspetti più personali e umani del Prof. Ordine. Sono intervenuti il Prof. Giorgio Franco, ex preside del Liceo Scientifico di Scalea; il Prof. Enzo Monaco, che ha condiviso con Ordine l’esperienza giornalistica nel Giornale di Calabria; Sara Amendola una ex allieva e attualmente docente; Miriam Petrone altra ex allieva e docente; Sonia Benedetto ex compagna di università; l’Avv. Francesco Liserre, cugino del Prof. Ordine e autore di un appassionato intervento; Martino Montanarini, Amministratore delegato della Bompiani; il Sindaco di Diamante che ha portato il saluto della Città di Diamante e infine il nipote, Vincenzo Maiolino che ha ringraziato i presenti a nome della famiglia e tracciato anche lui un ricordo dello zio. Una Diamante ancora attonita e profondamente addolorata si è stretta attorno al suo illustre concittadino troppo presto andato, lasciando un segno indelebile nella storia della comunità di Diamante e della cultura mondiale.