Il cordoglio di Lungro per Laurito, decano della stampa parlamentare e ideatore della ‘Velina rossa’

LUNGRO (CS) – Il sindaco, Carmine Ferraro, e l’intera amministrazione comunale di Lungro, dove Pasquale Laurito era nato, esprimono il cordoglio per la scomparsa del giornalista, “illustre concittadino, commendatore della Repubblica e decano del giornalismo parlamentare italiano“. “Con una lunga carriera da cronista politico e ideatore della celebre Velina Rossa, bollettino riservato agli addetti ai lavori che per decenni è stato una fonte autorevole per parlamentari, giornalisti e studiosi – si afferma in una nota del Comune – Pasquale Laurito ha offerto analisi e anticipazioni sulle dinamiche politiche con uno stile inconfondibile, sempre schietto e diretto. Fu lui a dare lo scoop sulla nascita della Rai nel 1954, vedendo i lavori sugli impianti a Monte Mario. Con il suo impegno Laurito ha incarnato il valore di un’informazione libera e approfondita, mantenendo uno sguardo attento ai cambiamenti del Paese e della democrazia italiana”. “Pasquale Laurito, cresciuto tra i minatori e gli operai della salina – si aggiunge nel comunicato – ha portato con sé l’identità ed i valori della comunità lungrese, lasciando un segno indelebile nel mondo dell’informazione politica”.