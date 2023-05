Il Ciclone Mediterraneo provoca morti e dispersi. Danni anche nel cosentino, domenica altre piogge

COSENZA – Il ciclone Mediterraneo che da due giorni tiene sotto assedio mezza Italia non sembra dare tregua, accanendosi in particolare sull’Emilia-Romagna dove la situazione è drammatica. Difficoltà anche sul basso Tirreno con vere e proprie bombe d’acqua in provincia di Cosenza.

Danni, devastazione, allagamenti e purtroppo anche vittime e dispersi in Emilia-Romagna dove ci sono oltre 5mila sfollati. La regione è in ginocchio con almeno 14 tra torrenti e corsi d’acqua esondati e molti comuni isolati perché irraggiungibili. Al momento si registrano 3 morti e almeno 4 dispersi nelle province di Forlì-Cesena e di Ravenna.

I soccorsi sono resi complicati non solo dalle condizioni meteo (continua a piovere) ma anche dal fatto che molte persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni visto che i piani bassi sono completamente allagati. Anche a Bologna alcuni canali sono esondati. Compromessa la viabilità, con molte strade allagate. Gli spostamenti sono difficili se non con mezzi attrezzati, ci sono problemi anche sulle strade di grande comunicazione mentre la circolazione ferroviaria resta sospesa tra Bologna, Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza e in generale lungo la tratta Adriatica. I treni sono stati deviati sulla tirrenica.

Ciclone Mediterraneo: danni sull’alto Tirreno Cosentino

Anche la nostra regione, in particolare il versante tirrenico della provincia di Cosenza da ieri sta facendo la conta dei danni provocati dal Ciclone Mediterraneo che continua a mantenere una situazione di instabilità diffusa. Piogge torrenziali, allagamenti, smottamenti e fango vengono registrati in diversi comuni dell’alto Tirreno Cosentino: da Tortora a San Lucido.

Avremo ancora 12 ore di forti precipitazioni, poi la tregua: la morsa di maltempo che ha duramente colpito l’Alto Adriatico, Romagna in primis, e il basso Tirreno, si allenterà solo tra poche ore, dopo aver scaricato altre piogge.

Altri 10 giorni di tempo instabile

La primavera? Ancora lontana, visto che ci aspettano altri 10 giorni di tempo instabile e non caldo, tutto il contrario dello scorso anno, che aveva registrato un maggio secco e bollente. Domani è previsto un timido miglioramento con una fase interciclonica, cioè tra due cicloni: il ciclone tunisino responsabile della devastazione di quest giorni si sarà allontanato verso i Balcani, mentre un nuovo ciclone algerino proverà a seguire le orme del compagno maghrebino. In pratica dal weekend non sarà impossibile ritrovare una fedele replica di ciò che sta accadendo ora, con la risalita dal NordAfrica di un nuovo vortice tempestoso. In Calabria altre piogge arriveranno tra sabato e domenica mentre la prossima settimana rimarrà ancora instabile e perturbata