Il Carnevale di Castrovillari fra tradizione e modernità

CASTROVILLARI – Una maschera colorata, allegra con il verde che significa abbondanza e stimola i sentimenti più nobili come l’amore. I fiori in testa al viso di una ragazza trasmettono l’idea di bellezza.

E’ questo il manifesto del Carnevale di Castrovillari, giunto alla 66° edizione, che come sempre è stato presentato a pochi giorni dal via della manifestazione. Ed a proposito del numero di edizioni; proprio all’interno del numero la grafica Asia Catucci ha collocato il simbolo del Carnevale di Castrovillari, ovvero l’Organtino. Da un lato, quindi, la modernità, dall’altro la tradizione.

Alla presentazione del manifesto erano presenti diverse istituzioni: non solo i rappresentanti del comune di Castrovillari, ma anche della Provincia di Cosenza e della Regione. Del resto il Carnevale di Castrovillari è considerato uno dei più importanti in Italia e si tratta quindi di una grande vetrina per tutta la Calabria.