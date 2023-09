LONGOBUCCO – I sindaci di Bocchigliero, Campana e Longobucco hanno incontrato i sindacati per fare il punto sulla vicenda dei tirocinanti della Sila Greca che operano presso le tre amministrazioni comunali, in quanto a dicembre scadono i corsi di formazione con la conseguenza per i tirocinanti di andare a casa. Nel corso della riunione è stato concordato di inoltrare una richiesta per un incontro al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto in modo da cercare di definire una strategia che garantisca continuità alla loro attività professionale.

