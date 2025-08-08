HomeProvincia

I pini loricati del Pollino arrivano sul grande schermo: Papaleo li sceglie per “Il bene comune”

Sono iniziate le riprese del nuovo film diretto e interpretato del noto volto lucano. Dopo Masistro e Novacco, la troupe si sposta tra il piano di Campotenese ed il Belvedere del Malvento

Francesca Bloise
Scritto da Francesca Bloise
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

MORANO CALABRO (CS) – Giorni di fermento nel Parco nazionale del Pollino per la presenza di ospiti davvero speciali. Sono iniziate, infatti, le riprese de “Il bene comune”, il nuovo film diretto e interpretato da Rocco Papaleo che nel suo ultimo lavoro sarà una guida escursionistica che insieme ad un gruppo di detenute farà una gita premio nel Parco nazionale del Pollino con, “conseguenze inimmaginabili” come fa sapere la produzione.

Il regista e attore lucano torna dietro la macchina da presa per la sua quinta regia e lo fa nuovamente nella sua terra, tra Basilicata e Calabria, con un cast composto da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri.

Diversi i luoghi del Parco nazionale del Pollino scelti come ambientazione de “Il bene comune” in particolare nei comuni di Saracena e Morano Calabro, con un occhio attento alla piana di Campotenese, considerata la porta del Parco. Boschi, strade, angoli suggestivi di un pianoro circondato dalle vette del Pollino hanno affascinato Rocco Papaleo.

Da Campotenese al Belvedere del Malvento: il Pollino ed i pini loricati sul grande schermo

Negli scorsi giorni il sindaco di Saracena, Renzo Russo, aveva fatto sapere che le riprese avrebbero coinvolgono il Piano di Masistro ed il Piano di Novacco scelti come set naturali per l’ambientazione delle scene. Ieri la troupe si è spostata a Piano Ruggio e più precisamente al Belvedere del Malvento, un affaccio panoramico straordinario, situato sul confine tra Basilicata e Calabria, dal quale, quando il cielo è terso, è possibile vedere molti dei paesi che ricadono nel territorio del Parco.

“È un grande onore per noi, essere stati parte della scelta della location e siamo profondamente entusiasti che Rocco abbia deciso di valorizzare questo luogo, simbolo dell’intero territorio del Pollino! – hanno scritto sui social alcune guide del Parco che ieri hanno accompagnato la troupe fino al Belvedere del Malvento – Non vediamo l’ora di ammirare la nostra montagna e i maestosi pini loricati sugli schermi di tutta Italia“.

Sulle location scelte per girare le varie scene c’è molto riserbo da parte della produzione che non si sbilancia e non lascia trapelare nessun dettaglio. Dalle parole delle guide del Parco si intuisce, però, che anche gli iconici pini loricati, simbolo dell’area naturale protetta più grande d’Italia, saranno i protagonisti di questo nuovo film che porta la firma di Rocco Papaleo. Non ci resta dunque che aspettare per vederli prossimamente, insieme a tutti gli altri luoghi del Pollino, al cinema.
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Scilla, tutti pazzi per l’Ape Car che solca le acque della Costa Viola

Calabria
SCILLA (RC) - Un’Ape Cross 50 trasformata in un mezzo capace di muoversi sulle acque del mare di Scilla, in provincia di Reggio Calabria....
rame polizia

Bruciano cavi di rame per eliminare l’isolante: due arresti, ventuno chili sotto sequestro

Calabria
REGGIO CALABRIA - A lanciare l’allarme è stata la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha segnalato l’episodio alla Questura, consentendo l’intervento immediato...
polizia vibo

Spara ad un cane con una carabina ad aria compressa: indagato per maltrattamenti

Calabria
VIBO VALENTIA - ha colpito un cane con un colpo di carabina ad aria compressa, ferendolo gravemente all’occhio destro: un uomo è stato denunciato...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino

Botulino: attivata la procedura d’emergenza, scorte di siero all’Annunziata. Regione «la situazione lo impone»

Area Urbana
COSENZA - A seguito dell’aumento dei casi sospetti di botulismo nella giornata di ieri all'ospedale di Cosenza, la Regione Calabria ha attivato la procedura...

Botulino nei broccoli: la Procura di Paola dispone il sequestro nazionale del prodotto commerciale

Area Urbana
PAOLA (CS) - Dopo la tragica morte di Luigi Di Sarno, turista campano, e il ricovero di nove persone con sintomi da botulismo, alcuni...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36910Area Urbana22192Provincia19705Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
Francesca Bloise
Altri Articoli di Francesca Bloise

Leggi ancora

Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, presentato il cartellone 2025: ospite d’eccezione Stefano...

ALTOMONTE (CS) - Tutto pronto per il Festival Euromediterraneo 2025 di Altomonte arrivato alla 38esima edizione. Il cartellone 2025, presentato questa mattina in conferenza...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte 2025, si parte con la Notte Bianca:...

ALTOMONTE (CS) - Ritorna anche quest'anno uno degli appuntamenti estivi più attesi della Calabria, la Notte Bianca di Altomonte che apre l'edizione 2025 del...
Fontane parco del benessere
Area Urbana

A Cosenza la calura si combatte con le fontane del parco...

COSENZA - Giorni non facili, questi, per chi è rimasto in città. Le temperature a Cosenza, come in gran parte del Sud Italia, sono...
Calabria

Vinitaly and the City taglia il nastro, Lollobrigida: “l’Italia difende il...

CASSANO ALLO IONIO (CS) - "In questa regione possiamo essere eccellenti". Sono le parole del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, aprendo la seconda edizione...
Danilo Lizzi
Calabria

È calabrese l’infermiere del 118 che a Roma ha salvato la...

COSENZA - Il suo volto ed il suo nome sta facendo nelle ultime ore il giro dei social. Parliamo di Danilo Lizzi, l'infermiere del...
Dario Brunori SAS
Area Urbana

Brunori Sas alla conquista dell’Europa: annunciato il tuor nelle principali capitali

COSENZA - È un momento d'oro per Dario Brunori, in arte Brunori Sas. Dopo la sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, con la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA