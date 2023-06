I periti agrari di Cosenza verso un’agricoltura moderna

COSENZA – “I periti agrari verso un’agricoltura moderna e innovativa per lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente”. Su questo tema è stato incentrato il confronto che ha visto la partecipazione dell’assessore alle politiche agricole della Regione Calabria, collegato in videoconferenza, il quale ha risposto alle diverse domande poste da tecnici e imprenditori agricoli che si erano ritrovati a Sibari per discutere sul futuro dell’agricoltura calabrese.

A fare gli onori di casa, il direttore delle riserve Lago di Tarsia e foce del fiume Crati, dott. Agostino Brusco, il sindaco di Cassano, Giovanni Papasso e l’assessore ai lavori pubblici ed ambiente dello stesso Comune, il perito agrario Leonardo Sposato, oltre agli interventi del Presidente della federazione collegi territoriali, Edmondo Minisci, dal Presidente provinciale, Cataldo Maio e da Anita Minisci, Carmelo Toscano e Giannatale Tramaglino.

Diversi i temi trattati, a partire dalla crisi delle aziende zootecniche dovuta all’aumento delle materie prime. Su questo argomento l’assessore si è detto: “consapevole della problematica, ma anche certo dell’impegno nel settore, visto che la stessa Commissione europea ha portato la Calabria ad esempio per gli investimenti effettuati sul benessere animale e dal punto di vista strutturale anche in controtendenza sul livello nazionale, oltre a ben 12 milioni di nuovi investimenti previsti per il futuro ed a concrete azioni di promozione”.

“Allo stesso modo sono stati investiti centinaia di milioni sul BIO, 41,5 milioni solo quest’anno anche a discapito di altre misure e consapevoli che con essi non si genera produzione”. Gallo ha anche “confermato la predisposizione, attraverso il CREA, del Piano olivicolo regionale e con esso l’avvio di in piano di investimenti per il PSR, così come è stato avviato l’iter per il Bando frantoi a valere sul PNRR e nel breve la Calabria si doterà anche del Piano forestale regionale”. Toccato anche il tema della ricerca, cui l’assessore regionale “punta con molta determinazione anche se da condividere con il mondo accademico”.

A proposito invece del bando “Pacchetto giovani”, ha ricordato che “è un bando del 2018, non proposto dalla sua amministrazione, che ha avuto 1100 domande con 650 in riesame. In tal senso le commissioni stanno lavorando nella speranza che entro la metà di luglio si possa uscire con la graduatoria definitiva, mentre è prevista l’uscita di un nuovo Bando 2023/2027- così come, per quanto riguarda il turismo rurale, “è in uscita un bando sulle fattorie didattiche”. L’assessore Gallo ha altresì “rassicurato sulle liquidazioni e pagamenti, ricordando il venir meno dell’assistenza tecnica, ma anche dell’uscita di un nuovo bando per reperire nuove professionalità in grado di superare la criticità emersa. In ogni caso l’obiettivo è quello di stare vicino alle aziende anche nell’assistenza tecnica”. L’assessore si è detto infine “disponibile anche ad una collaborazione tra i tirocinanti e gli uffici regionali per un ampliamento del percorso formativo”.