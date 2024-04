I lavoratori degli impianti irrigui Silani senza stipendio da mesi: la denuncia

«Una vicenda che, nonostante le numerose proteste e sit-in delle OO. SS. Fai, Fai e Uila e le sollecitazioni prodotte dalla Prefettura, è stata inghiottita tra le esposizioni debitorie del vecchio Consorzio nei confronti della banca Tesoreria e le pastoie burocratiche e giudiziali che hanno riguardato più livelli decisionali. Oggi resta sul terreno il grave danno subito dai lavoratori, circa una ventina i quali, pur ritornando a percepire le competenze 2024, in seno al Consorzio Unico della Calabria, restano esposti con banche e finanziarie per rate di mutui e prestiti ai quali non riescono più a far fronte oltre a dover vivere il forte impatto emotivo di scegliere se posticipare il pagamento delle utenze domestiche o assicurare gli alimenti alle proprie famiglie.