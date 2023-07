Gulìa Urbana e Comune di Mendicino danno vita al ‘Museo Urbano della Seta all’Aperto’

MENDICINO – Ritorna a Mendicino, borgo di origini medioevali nella provincia di Cosenza, in Calabria, per il secondo anno consecutivo Gulìa Urbana, il progetto di arte urbana promosso dal collettivo Rublanum. Dal sodalizio tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Palermo e il collettivo, prosegue la costruzione di M.U.S.A. – Museo Urbano della Seta all’Aperto, progetto espositivo open-air che dopo il successo e la partenza del primo anno, prosegue in questa seconda edizione la costruzione di un museo unico in Italia.

Ad illustrare i dettagli ai microfoni di Rlb, il sindaco di Mendicino Antonio Palermo

Un’idea vincente che ha portato centinaia di visitatori ad attraversare con occhi nuovi il borgo, scoprendo attraverso un linguaggio fortemente contemporaneo, una storia fatta di sapienza, manualità e amore verso un prodotto che è un vero e proprio simbolo del borgo delle serre cosentine. Un incontro tra passato e presente per continuare a raccontare con occhi nuovi l’operosità di donne e uomini che hanno reso la seta calabrese un prodotto d’eccellenza mondiale. Il progetto prevede la realizzazione di sei opere di arte urbana e il coinvolgimento di street-artist di indiscussa fama internazionale: il portoghese Aheneah, il greco Taxis, lo spagnolo Slim Safont e dall’Italia: Attorrep e Morne.

In questa 2° edizione, oltre ai murales, saranno realizzate due installazioni site specific dell’artista portoghese Aheneah che incrementeranno il valore creativo del percorso artistico creato nel borgo di Mendicino (Cs). Un vero e proprio contenitore di idee e di eventi che affronteranno tematiche sociali e di divulgazione, lavorando per educare i più piccoli al rispetto del bello e delle tradizioni. Gulìa Urbana è il progetto ideato e sviluppato dal collettivo Rublanum. Oltre un decennio di attività che ne hanno fatto un punto di riferimento nell’arte urbana nazionale e internazionale. Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

5 Luglio – h. 9.00 Artist at work

h. 17.00 Tour dei Murales (partenza dal comune di Mendicino).

6 Luglio – h. 9.00 Artist at work

h. 17.30 Visita guidata al Museo della Seta di Mendicino (Cs).

7 Luglio – h. 9.00 Artist at work

h. 17.00 Talk sulla Street Art come mezzo di sviluppo e valorizzazione urbana

presso Palazzo Campagna – Mendicino (Cs).

8 Luglio – h. 9.00 Artist at work

h. 17.00 Tour dei Murales (partenza dal comune di Mendicino).

9 Luglio – h. 9.00 Artist at work

h. 18.00 Escursione Monte Cocuzzo (partenza dal comune di Mendicino).

10 Luglio – h. 9.00 Artist at work.

11 Luglio – h. 9.00 Artist at work.

12 Luglio – h. 18.00 Consegna e inaugurazione opere M.U.S.A. 2023, appuntamento

presso il Comune di Mendicino (Cs).