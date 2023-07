Guardie mediche inadeguate e servizi sanitari a singhiozzo, da Fagnano a Camigliatello

COSENZA – Il circolo del Pd di Fagnano Castello interviene sull’ex guardia medica descrivendo le condizioni visibili di degrado strutturale con evidenti inadeguatezze strumentali e medicali della postazione di continuità assistenziale: “Chiunque si reca nei locali della guardia medica, che comprende anche il territorio del comune di Santa Caterina Albanese, si imbatte con un ambiente privo delle minime attrezzature medicali, assenza totale di supporti strumentali e condizioni strutturali altamente deficitarie”.

“Il servizio – spiega il Pd di Fagnano – viene assicurato solo grazie alla presenza responsabile, e alla passione professionale dei medici che si alternano nei turni di servizio e che sono costretti ad esercitare la loro preziosa e insostituibile funzione in un laboratorio che nulla ha per essere definito “medico”. Il locale offerto dal comune si presenta privo delle minime condizioni di vivibilità sanitaria per cui è indispensabile un urgente intervento di miglioramento strutturale e corposo adeguamento medicale e strumentale”.

“Tali inadeguatezze risultano essere ancora più pesanti e nocive per la popolazione, se si tiene conto della scarsissima offerta sanitaria del territorio della Valle dell’Esaro, che dal 2010 con chiusura dell’ospedale di San Marco Argentano, determinano una forte e visibile sofferenza in tutto il bacino , aggravata dall’inefficienza della rete sanitaria territoriale. Accanto a ciò emerge da tempo oramai la scarsità sul territorio dei medici di base, che tanto disagio sta creando ai cittadini”. Il circolo Pd di Fagnano chiede pertanto un intervento immediato intervento per rendere civile e adeguato il posto di continuità assistenziale del comune”.

Camigliatello: guardia medica e medico di base, servizio a ‘singhiozzo’

La rinomata località turistica di Camigliatello silano, nel Comune di Spezzano della Sila, soprattutto in questo periodo, tra luglio e agosto, vede raddoppiare se non triplicare la presenza di persone che gravitano nel territorio silano. All’ingresso di Camigliatello è presente un servizio di Guardia medica che però, nonostante gli orari affissi all’ingresso, funziona a singhiozzo. Nel fine settimana per esempio, sono arrivate alla nostra redazione alcune segnalazioni di utenti che, per necessità, avrebbero tentato di accedere al presidio sanitario ma senza risultato.

La guardia medica di Camigliatello è attiva nei giorni feriali dalle ore 20 alle 8 del mattino, e nei weekend dalle 10 di sabato alle 8 di lunedì mattina. Il problema però, è che durante il fine settimana, alcuni utenti che si sono rivolti al servizio medico non hanno trovato nessuno, ed anche durante i giorni feriali l’attività della guardia medica risulterebbe “altalenante“.

“Anche il medico di base del territorio di Camigliatello – ci spiegano alcuni utenti – a volte c’è, altre no. A volte risponde, e altre no”. Il problema è che, in caso di necessità, gli ospedali più vicini sono a diversi chilometri, San Giovanni in Fiore o Cosenza e soprattutto i turisti si imbattono in numerose difficoltà se necessitano di contattare un medico.