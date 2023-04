Dipignano, grossi calcinacci si staccano dal viadotto ‘Busento’ della A2. Strada chiusa per sicurezza

LAURIGANO (CS) – È accaduto nel fine settimana pasquale. Alcuni grossi calcinacci si sono staccati improvvisamente dal Viadotto ‘Busento” dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, precipitando sulla strada sottostante. Per l’esattezza su via Granci, a un tiro di schioppo da Cosenza. Una piccola strada secondaria che, però, consente a famiglie e residenti di raggiungere Contrada Piano della Corte a Dipignano, frazione del comune di Laurignano.

La caduta dei grossi calcinacci sabato 8 aprile

Fortunatamente la caduta dei calcinacci non ha provocato danni a cose o persone, ma l’amministrazione comunale, per giusti ovvi motivi di sicurezza, ha provveduto subito ad inibire la circolazione stradale di quella via, dove insistono diverse abitazioni ed anche alcune aziende, per il pericolo che altri calcinacci possano finire sulla strada.

Inevitabili, però, i disagi lamentati dai residenti, costretti da sabato 8 aprile a percorrere la strada Provinciale 79 fino alla chieda della Madonna della Catena, per poi scendere al contrario su una strada secondaria per poter raggiungere abitazioni e aziende. La loro preoccupazione, inoltre, è che la strada resti chiusa per chissà quanto tempo ed hanno sollecitato il Comune di Laurignano ad intervenire.

Il Comune “Anas deve mettere in sicurezza il viadotto”

A fare chiarezza è il vicesindaco di Laurignano Andrea Giannotta che, rispondendo su Facebook ad una cittadina che lamentava la situazione di disagio, ha spiegato che “l’Ente comunale è intervenuto in maniera tempestiva inibendo la circolazione del traffico per questioni di sicurezza, vista la caduta di grossi calcinacci dal viadotto sovrastante via Granci”.

“Nel contempo è stato già contattato l’ente responsabile (ANAS) che dovrà intervenire ripristinando e mettendo in sicurezza il ponte, in quanto, le ribadisco, è di sua competenza. Le assicuro – ha concluso Giannotta – che l’Ente ha provveduto e continuerà a sollecitare l’intervento così da poter ripristinare la viabilità il prima possibile e soprattutto nella massima sicurezza”.