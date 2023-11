Grimaldi, opere realizzate e appalti pronti per essere avviati. L’amministrazione incontra i cittadini

GRIMALDI (CS) – Alle strutture già realizzate nella consiliatura in corso, nell’assemblea tenutasi sabato 25 novembre presso la sala Madre Teresa di Calcutta, sono state illustrate alcune opere pronte per essere consegnate alla cittadinanza come la nuova sede comunale, ed altre che sono in fase di progettazione che cambieranno il volto di Grimaldi. L’incontro, tenutosi alla presenza di un folto pubblico, è stato introdotto dal vicesindaco Gabriella Occhipinti che ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in ricordo di Giulia Cecchettin vittima recente di femminicidio. Subito dopo ha preso la parola il sindaco Roberto De Marco, affiancato sul palco dall’assessore Giuseppe Sicoli, dal vicesindaco, e dai consiglieri comunali Ianni, Iacino, Garofalo e Cuglietta collegato in videoconferenza.

Nuova vita al centro storico

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questi appuntamenti con la cittadinanza, “fondamentali per comunicare in maniera diretta le azioni amministrative-programmatiche che vengono intraprese per favorire lo sviluppo del paese in cui si viviamo”. Entrando nello specifico dei progetti in itinere, il primo cittadino ha presentato due tecnici, direttori dei lavori di due opere che sono in cantiere e che saranno fruibili per la cittadinanza. Opere necessarie per riqualificare il centro storico e per migliorare la qualità della vita di chi ci abita. L’ingegnere Leone e l’architetto Longo hanno illustrato due progetti già appaltati e di prossima realizzazione: il primo progetto riguardante l’edilizia residenziale pubblica con tre alloggi sociali nel centro storico di fianco la chiesa della Concezione; il secondo progetto è finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione di un’ala dell’ex convento, adiacente alla chiesa di S. Antonio, dove verrà ospitato l’asilo nido. Il sindaco ha puntualizzato che per quest’ultimo progetto non saranno modificate le caratteristiche storiche e artistiche dei luoghi in particolare per il chiostro. Le successive esposizioni di De Marco hanno riguardato in primo luogo la definizione del gruppo dei tecnici per la redazione del progetto dei Cis intitolato “Il borgo di Isabella d’Aragona”.

Finanziamento da 2,4 milioni per la riqualificazione urbana

Un finanziamento che l’amministrazione comunale è riuscita ad intercettare e ottenere per un totale di circa 2milioni e quattrocentomila euro, che riguarderà la riqualificazione urbana, verde pubblico, sentieristica, collegamento dei sentieri con i comuni limitrofi. “Le professionalità che saranno coinvolte oltre a ingegneri, architetti e geologi, – ha sottolineato il primo cittadino – saranno un agronomo, uno storico, e altre figure di collegamento. Nel mese di febbraio faremo un incontro per valutare la proposta dei tecnici ed ascoltare le idee e i suggerimenti in merito di voi cittadini. Un altro progetto già appaltato per il quale c’è già stata la consegna dei lavori, riguarda l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico, nonché il rifacimento funzionale della scuola dell’infanzia del plesso dell’Istituto comprensivo. Un intervento complessivo riguarderà anche l’edificio della sala Madre Teresa di Calcutta. Seguirà anche la realizzazione di un Centro polifunzionale di fianco la sede della Protezione civile. In proposito un plauso va proprio ai volontari della Prociv di Grimaldi che sono stati impegnati in Toscana in seguito all’alluvione nella regione del Centronord”.

Meccanizzazione della raccolta differenziata

Il lungo elenco dei lavori programmati dall’amministrazione comunale è proseguito con la notizia dell’attivazione procedurale dell’appalto per la meccanizzazione della raccolta differenziata. “Un progetto di circa 800mila euro – ha detto De Marco – è una innovazione che andrà a migliorare il servizio della raccolta differenziata, ma soprattutto dovrebbe ridurre il costo del servizio e la riduzione del costo della tassa pagata dai cittadini. Saranno tre isole ecologiche interrate con 5 bocche di riferimento per ogni tipologia di rifiuto, che una volta saturi saranno risucchiati con un meccanismo apposito e portati allo smaltimento. Un altro sistema riguarderà il posizionamento per i rifiuti ingombranti. Per il loro utilizzo sarà prevista una card”. La riqualificazione del verde è un altro impegno preso dalla giunta De Marco.

Villetta comunale, via Aldo moro

“A breve – ha detto il sindaco – riprenderanno i lavori per portare al completamento della villetta comunale adiacente alla sala Madre Teresa di Calcutta; mentre è prevista la riqualificazione della villetta in piazza Guido Giardino. Hanno avuto inizio anche i lavori per la sistemazione della biblioteca comunale. Tra i lavori più importanti menzionati dal sindaco vi è la completa riqualificazione di viale Aldo Moro con la messa in sicurezza del viale per renderlo percorribile dai pedoni. Nei prossimi giorni ci sarà la consegna dei lavori. Per i lavori di pronto intervento come le buche De Marco ha assicurato che l’amministrazione non è disattenta, ma gli interventi saranno effettuati appena ci saranno le disponibilità finanziarie.

Il dissesto finanziario

Nota dolente è la situazione del dissesto finanziario per il quale il sindaco è stato al Ministero alla presenza dell’Organo straordinario di liquidazione. “I dirigenti ministeriali – ha puntualizzato De Marco – hanno intimato al Commissario di procedere ad avviare la liquidazione dei creditori nell’arco temporale di tre mesi. Siamo usciti convinti da quella stanza che la situazione si sarebbe avviata a conclusione. Ma ad oggi non risulta nessun avvio di procedure. Abbiamo scritto all’Osl ma la procedura difatti è bloccata. Entro il 15 dicembre saremo di nuovo a Roma presso il Ministero.

Lo sviluppo dell’area del Savuto

E parliamo di debiti non prodotti di certo dalla nostra amministrazione, noi – ha rimarcato il sindaco – non abbiamo prodotto debiti, e parliamo di dieci anni senza debiti, considerando anche la consiliatura Ferraro. In conclusione il sindaco Roberto De Marco ha invitato a costruire un futuro insieme, guardando anche allo sviluppo dell’area del Savuto, dove sono presenti imprenditori lungimiranti come Perrone che ha investito anche a Merisacchio con lo stabilimento dell’acqua, e un amministratore capace come il sindaco di Altilia, Pasqualino De Rose, con il quale ha detto De Marco, ci sono rapporti di collaborazione stretta.