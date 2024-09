Grimaldi: la valorizzazione della ginestra come motore di sviluppo economico

GRIMALDI (CS) – Il progetto, al centro di un convegno che si è tenuto presso il comune del Savuto, in collaborazione con diverse istituzioni e attori economici, ha attirato l’attenzione di illustri personalità del panorama politico, imprenditoriale e accademico. Il dibattito ha messo in evidenza l’importanza di investire su una pianta spontanea, la ginestra, che prospera in Calabria, offrendo potenzialità in diversi settori, dal tessile all’edilizia.

L’iniziativa ha trovato una guida esperta nell’Università della Calabria, con il professor emerito Giuseppe Chidichimo, che ha svolto un ruolo fondamentale nel delineare le opportunità offerte dalla valorizzazione di questa specie vegetale. Per l’occasione, il Comune di Grimaldi ha accolto con entusiasmo relatori di spicco, tra cui l’assessore regionale all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione, aree interne, onorevole Gianluca Gallo; la senatrice Fulvia Caligiuri, commissario ARSAC; il presidente di Coldiretti Calabria, ingegnere Franco Aceto; il dottor Luigi Gallo, divulgatore agricolo ARSAC. Un momento cruciale è stato l’intervento dell’ingegnere Michele Turco, presidente del nascente Consorzio Ginestra Calabria, che ha illustrato le potenzialità di un organismo che si propone come catalizzatore per la sinergia tra produttori, istituzioni e università.

Il ruolo del nascente ‘Consorzio Ginestra Calabria’

Un aspetto chiave del convegno è stata la promozione del Consorzio Ginestra Calabria, un’iniziativa che mira a facilitare la cooperazione tra gli operatori del settore. Il consorzio potrà fungere da piattaforma per condividere risorse, esperienze e buone pratiche, nonché per organizzare forme di sostegno alla meccanizzazione e alla trasformazione della ginestra. L’idea è che, lavorando insieme, i membri del consorzio possano massimizzare il potenziale della ginestra e creare opportunità occupazionali significative per il territorio. In particolare, gli agricoltori locali e non potranno beneficiare di un modello di diversificazione economica, che consentirebbe loro di esplorare nuove filiere e mercati. Gli intervenuti hanno caldeggiato una partecipazione attiva al costituendo consorzio, fondamentale per sviluppare un approccio sistemico che porti a risultati tangibili nel mercato.

Innovazione tecnologica al servizio della ginestra

Durante l’incontro, il professor Giuseppe Chidichimo ha presentato una tecnologia innovativa brevettata dall’Università della Calabria per l’estrazione delle fibre di ginestra. Questa tecnologia, caratterizzata da un impatto ambientale nullo, rappresenta una vera e propria svolta nell’individuazione di metodologie sostenibili e produttive. Partendo da essa, e con il necessario sostegno finanziario della Regione Calabria, ci si augura di creare un impianto intelligente per l’estrazione di grandi quantità di fibre di alta qualità, con cui poter contribuire allo sviluppo di una filiera produttiva efficiente. La Regione Calabria e l’ARSAC hanno mostrato un netto sostegno all’iniziativa, riconoscendo la ginestra come un simbolo identitario per la regione e un potenziale motore di sviluppo sostenibile.

Verso un futuro sostenibile

L’assessore Gallo ha ribadito l’importanza di promuovere la ginestra, quale marcatore identitario, in diversi settori economici, sottolineando come sia possibile collaborare con le realtà locali per identificare opportunità di mercato e sviluppare progetti concreti. Ha inoltre espresso la disponibilità della Regione a investire in iniziative che stimolino le filiere legate a questa pianta, sottolineando la necessità di un impegno attivo e genuino da parte delle imprese. In conclusione, il progetto di valorizzazione della ginestra rappresenta un’opportunità unica per il territorio calabrese, grazie anche al ruolo propulsivo del nascente Consorzio Ginestra Calabria. Le istituzioni locali invitano pertanto tutte le aziende e gli imprenditori interessati a contattare il Comune di Grimaldi per partecipare a questa iniziativa storica che promette di trasformare la ginestra in un simbolo di sviluppo e innovazione