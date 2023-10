Graziano su medici cubani: professionisti validi. Vicini a loro anche negli alloggi

COSENZA – I medici cubani sono diventati praticamente una certezza nel sistema sanitario calabrese. Il loro inserimento è riuscito in maniera più che soddisfacente e ed a dirlo sono gli stessi sanitari d’oltre oceano, oltreché i colleghi ed i pazienti. L’unica criticità emersa, nelle ultime ore, è quella relativa agli alloggi dei medici che operano nell’ospedale di Castrovillari, troppo lontani per chi non dispone di mezzi di locomozione.

Sulla vicenda, ma, più in generale, su quanto siano importanti per la sanità calabrese è intervenuto anche il direttore generale dell’ASP di Cosenza, Antonio Graziano: “Stiamo cercando anche sugli alloggi di essere vicini a loro – ha detto Graziano – Abbiamo avuto tanti medici cubani e la maggior parte hanno un alloggio vicino all’ospedale, un alloggio confortevole. Sono professionisti validi, molti di loro sono già autonomi, stanno apprendendo la lingua. Ci stanno dando una mano e noi li ringraziamo perchè ne avevamo bisogno.

Stiamo cercando di essere vicini a loro anche negli alloggi. Se ci sono problemi legati a qualche situazione particolare, anche questo verrà messo a posto. L’importante è farli stare bene e farli intergare con la nostra comunità”.

