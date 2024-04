Grave incidente in campagna: si ferisce con la motozappa, trasportato all’Annunziata di Cosenza

AMENDOLARA (CS) – Un grave incidente sul lavoro, in campagna, si è verificato ad Amendolara, in provincia di Cosenza, in contrada Colfari. Vittima G.V. che stava manovrando una motozappa nel suo podere quando, per cause in corso d’accertamento, è rimasto ferito alle gambe. E’ stato lui stesso a riuscire ad allertare i soccorsi avvisando la moglie e i figli. Sul posto dopo l’arrivo di un’ambulanza del 118 è stato fatto atterrare l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Per accertare quanto accaduto invece, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

