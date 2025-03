Grave incidente a Mendicino, pedone investito da un’auto. Trasferito in codice rosso all’Annunziata

- Advertisement -

COSENZA – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Mendicino, sul rettilineo in contrada Pasquali, su viale della Concordia nei pressi dell’incrocio con via Leonardo Da Vinci. Secondo le prime ricostruzioni un giovane di 37 anni, pare camminasse a piedi a bordo strada in un tratto poco illuminato, quando è stato investito, per cause in corso d’accertamento da un’auto in transito.

Momenti di paura per il giovane, G.G. molto conosciuto a Mendicino, riverso per terra e sanguinante, ma cosciente. Soccorso prontamente dai sanitari del 118 è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per gli accertamenti del caso.



In aggiornamento