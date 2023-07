Grandi nomi della musica e del teatro passano da Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – La città di Castrovillari si conferma sempre più “Città Festival” e le iniziative proseguono secondo un calendario ben preciso. Da martedì 11 luglio partirà “Suoni”, manifestazione che si protrarrà fino a venerdì 14 luglio, giunta alla sua 18esima edizione.

Nomi di grande richiamo per festeggiare la maggiore età se si pensa che, sul palco del Protoconvento Francescano, si alterneranno personaggi del calibro di Violante Placido, Enzo Gragnaniello, Giò Di Tonno, Peppe Barra, Ettore Castagna, Roberta De Stefano, Fabio Curto, Luigi Risoli, Graziano Galatone e Sasà Calabrese.

Dunque, musica, cultura, teatro: un evento in cui si coniugano la valorizzazione dei musicisti locali in una sorta di confronto con artisti di livello internazionale. Un vero e proprio viaggio alla riscoperta di storie passate con uno sguardo al futuro passando da sonorità a momenti culturali.

A fare da cornice il centro storico di Castrovillari, la cui promozione, a fini turistici, passa proprio dalla valorizzazione di eventi come questi. Una sorta di promozione incrociata, che, spesso risulta un mix vincente per terre ricche di bellezze come la Calabria.

“Anche quest’anno Suoni – sottolinea il direttore artistico, Gerardo Bonifati – offrirà una tre giorni per incontrarsi e condividere nuove esperienze artistiche con l’ambizione di soddisfare tutti coloro i quali amano ascoltare la buona musica. Auspichiamo che gli spettacoli di questi giorni possano accompagnare e rasserenare tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare nella dimensione magica dell’atmosfera che solo “Suoni” sa creare e regalare”.