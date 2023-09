Grande successo a Spezzano per le ‘Vibrazioni’: oltre 15mila in piazza

SPEZZANO DELLA SILA – Sono stati in oltre 15 mila, ieri sera ad assistere al concerto de “Le Vibrazioni” in piazza delle Fontane a Spezzano della Sila. Francesco Sarcina, insieme agli altri componenti della famosa band italiana ha intrattenuto i tanti curiosi e fans giunti anche dalla vicina Campania e Puglia con camper e pullman, coinvolgendoli per quasi due ore, con le canzoni più famose che il loro repertorio musicale può vantare, proposto tra l’altro in numerose piazze questa estate.

Un successo di pubblico quello di ieri sera che fa ben sperare il comitato organizzatore per la Festa di San Francesco , patrocinata dall’Amministrazione comunale, per la serata di oggi, quando a partire dalle ore 17:00, il simulacro del Santo sarà portato in giro per le vie del paese accompagnato dalla banda dell’associazione musicale “R. Rizzo“. Processione che terminerà con l’arrivo della reliquia di San Francesco di Paola in Piazza delle Fontane, con l’atto di affidamento da parte del parroco seguito da uno spettacolo pirotecnico.