COSENZA – Secondo il report realizzato in base alle richieste pervenute nei primi 5 mesi del 2023 da Gate-away.com, quella di Cosenza è la provincia più ricercata dagli stranieri che vogliono comprare una casa in Calabria. Il report è stato presentato in occasione del convegno “Calabria in vetrina 2.0” organizzato da Anama Calabria insieme a Confesercenti Catanzaro.

Secondo quanto riportano i dati, il territorio cosentino ha ricevuto il 57,37% del totale delle richieste provenienti dai cittadini internazionali. Seguono Vibo (23.82%), Catanzaro (10.6%), Reggio (6.83)e Crotone (1.3%).

A voler comprare casa sono soprattutto americani, il 31.3% del totale, seguiti dai tedeschi (10.85%) poi Canada (9.22%) e Regno Unito (6.7%).

Da segnalare la forte crescita su base annua dei cittadini francesi: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le richieste provenienti dalla Francia sono cresciute del +380%. In materia di spesa, nei primi cinque mesi del 2023, i dati rivelano un orientamento dell’investimento nella fascia di prezzo, fino 100 mila euro che registra il 61% del totale delle richieste. Seguono le fasce, 100-250 mila euro (28,34%) 250-500 mila euro (7,5%); 500 mila-1 milione di euro (2.01%); oltre 1 milione (1.13%).

La categoria appartamento (60.3% sul totale) resta la preferita; mentre sono in aumento le richieste per la casa indipendente (39.69% sul totale). Apprezzata è la presenza della piscina (21% delle richieste), il giardino (34%) o un terreno (20.5%) . Per quanto riguarda le dimensioni, l’orientamento è quello di cercare una casa di oltre 120 mq (25%) e con la presenza di almeno due stanze da letto (33.6%).

“Questi dati confermano ancora una volta – afferma il co-fondatore di Gate-away.com, Simone Rossi – come ogni regione italiana sia interessante per i cittadini esteri che sognano di acquistare una casa in Italia”.