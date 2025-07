Giovani volontari del servizio civile in Sila: la biodiversità come guida al futuro

- Advertisement -

COSENZA – Si avvicina la conclusione del percorso di tutoraggio per l’orientamento al lavoro promosso dal CSV Cosenza all’interno del programma “AttivaNEET”, rivolto a circa 300 giovani operatori volontari del servizio civile tra i 18 e i 28 anni. Un cammino fatto di incontri con enti, istituzioni e realtà del territorio, che culminerà martedì 15 luglio con una giornata speciale: una visita guidata nel cuore della Sila, simbolo di biodiversità e sostenibilità.

Dopo le tappe formative presso l’Università della Calabria, i Centri per l’Impiego e partner territoriali come ARSAC, Accademia Da Vinci, MicroHub, CISL Scuola, ASIT Cosenza, ITS Elaia Academy Calabria, ITS Tirreno Academy e Confesercenti provinciale, l’ultima tappa sarà all’insegna dell’esperienza diretta e della condivisione.

La giornata si aprirà alle ore 10 al centro visita Cupone, dove il colonnello Francesco Alberti, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, darà il benvenuto ai partecipanti. Seguiranno gli interventi della presidente del CSV Cosenza, Rachele Celebre, e del Commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise. Il programma prevede anche le testimonianze delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale della Sila, rappresentate da Saverio Bianco, e dell’Associazione Orizzonte Sila con Sonia Vivona del CNR. I giovani avranno l’opportunità di visitare il Museo della Biodiversità e assistere alla dimostrazione del Reggimento a cavallo, in un percorso che unisce formazione e contatto diretto con l’ambiente.

Il CSV Cosenza, membro del Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera della Sila – riconosciuta dall’UNESCO come sito di eccellenza – si impegna attivamente nella programmazione di iniziative che promuovono la conservazione dei paesaggi, habitat ed ecosistemi, integrando lo sviluppo socioeconomico locale con la sostenibilità ambientale. Questa uscita rappresenta quindi un’occasione preziosa per sensibilizzare i giovani al valore del patrimonio naturale e al ruolo attivo che possono svolgere nella tutela delle proprie comunità.