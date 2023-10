Giovani che restano in Calabria: ad Amantea apre una start up finanziata dalla Regione

AMANTEA (CS) – Tra gli oltre 2800 calabresi che hanno seguito il virtuoso percorso di accompagnamento gratuito all’autoimpiego YES I START UP finanziato dalla Regione Calabria, il progetto imprenditoriale battezzato FORFICI HAIR STYLE di Daniele Veltri di Amantea risulta tra le 840 attività che sono state giudicate valide e, quindi, finanziate. Una bella opportunità che ha consentito ad un altro poco più che ventenne calabrese di non lasciare la propria terra per inseguire chimere spesso indotte da false rappresentazioni della realtà e di motivarlo anzi e convincerlo a restare per investire qui in Calabria energie, creatività, risorse e prospettive di crescita per se e per gli altri.

Il nuovo salone di bellezza maschile, tra i tantissimi esempi di successo che collocano la Calabria in vetta alle classifiche europee per progetti d’impresa trasformatisi in replicabili esperienze di autoimprenditorialità, sarà inaugurato domenica 15 ottobre alle ore 18,30 in via della Libertà. E quando ad aprire battenti è un giovanissimo sottratto alla sicura migrazione vale doppio o triplo.

YES I START UP CALABRIA mi ha aperto gli occhi – racconta soddisfatto Daniele Veltri – e mi ha acceso tutti i fari necessari su quella che poteva e doveva essere la mia strada, a partire dalla formazione. Ringrazio docenti, tutor e soggetto attuatore per l’assistenza full time che mi è stata assicurata, per i consigli preziosi, per l’aiuto ed il supporto anche umano che mi è stato per focalizzarmi progressivamente sull’esatta idea d’impresa che avevo in testa, su come renderla economicamente sostenibile, su come poter farla diventare identitaria e distintiva anche nel naming (FORFICI) e su come farla diventare competitiva ed utile nel territorio in cui sono nato e vissuto. Il mio augurio – conclude – è che adesso altri giovani come me possano seguire lo stesso percorso.

Classe 1999, Daniele non è ovviamente figlio d’arte. Non proviene da una famiglia di barbieri o parrucchieri. La passione si è accesa in lui alla giovane età di 12 anni, quando, seduto sulla poltrona, con la mantellina indosso, osservava nello specchio di fronte, il piccolo prodigio che si concretizzava tra mani, forbici, rasoio e capelli; quelle di Alfredo, suo barbiere di fiducia e da quel momento suo maestro. Da quel giorno e per tutti i giorni, mentre la mattina era a scuola, al pomeriggio non perdeva occasione per recarsi in quel salone per imparare e sperimentare.

Il progetto è stato finanziato con la misura IO RESTO AL SUD alla quale ha avuto accesso dopo aver partecipato con profitto al percorso di accompagnamento gratuito promosso insieme alla Regione Calabria ed attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, rivolto a chi vuole avviare un’impresa. Insieme ai tutor è stata sviluppata un’idea progettuale che ha superato tutte le fasi di valutazione, risultando poi finanziabile. Obiettivo della misura è fornire tutti gli strumenti necessari perché i giovani con aspirazioni imprenditoriali ed idee innovative, ma anche coloro che hanno superato i 35 anni di età, possano realizzarsi e veder concretizzata la propria ambizione sul proprio territorio.

Formatosi all’Accademia di Napoli, Veltri ha conseguito vari attestati di qualifica professionale come acconciatore e la specializzazione di acconciatore presso l’istituto scolastico Delta srl. Acconciature, trattamenti, taglio e non solo. Improntato su servizi di qualità, il giovanissimo imprenditore di se stesso è capace di garantire anche, analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della barba. Nel 2022 ha conseguito l’attestato di razor fade, urban fade e hair tattoo.