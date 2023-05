Giovane muore in un incidente, dolore e cordoglio a San Marco Argentano

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – La comunità di San Marco Argentano scossa dal terribile incidente stradale che ieri ha strappato alla vita il 23enne Manuel Ricioppo. Il sindaco, Virginia Mariotti, ha espresso cordoglio e in un post su Facebook sottolinea come il «gravissimo incidente ha rattristato San Marco in una giornata di festa».

«A nome della Città e mio personale esprimo profondo cordoglio alle famiglie Ricioppo- Antonucci per la tragica scomparsa del giovane Manuel. In questo momento di immensa tristezza e di straziante dolore sento il bisogno di abbracciare forte la famiglia di Manuel, il papà Delfino, il fratello Jonathan, gli zii, i cugini e gli amici tutti, perché sentano il conforto e la vicinanza di tutta la comunità. Resteranno nella nostra memoria la simpatia e l’affabilità di Manuel, nella certezza che da oggi, lassù in cielo, un altro angelo veglierà su tutti noi».