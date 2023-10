Giornate d’autunno, il Fai apre l’antico borgo di Aiello Calabro

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sarà possibile la visita:

– del piano terreno del Palazzo noto come “Cybo-Malaspina”, simbolo della ricchezza che Aiello Calabro raggiunse nel ‘500 e mantenne per secoli, ed esempio di elegante architettura tardorinascimentale, ubicato nella piazza principale, sulla quale prospettano le facciate di altri storici edifici: le peculiarità, in particolare architettoniche, del Palazzo saranno descritte dalla delegata FAI arch. Argia Morcavallo;

– del Laboratorio Artigianale “ALOISIO”, in cui saranno illustrate dal titolare le fasi di una lavorazione non solo tipica di Aiello Calabro, ma fondamentale per l’economia di tutto il territorio: quella dei fichi, e l’impiego nella produzione, ad es., di un dolce storico “parente” del panforte di Siena.

Dal banchetto antistante il Laboratorio partirà, infine, un piacevolissimo itinerario per scoprire l’anima del borgo, in compagnia del dott. Gianfrancesco Solferino, storico dell’arte, del dott. Bruno Pino, scrittore e giornalista, e della scrittrice aiellese dott.ssa Gisa Guidoccio, i quali per conoscere piazze, vicoli, palazzi storici, e i monumenti più importanti come la Chiesa di Santa Maria Maggiore (dove, nella pregevole Cappella del Cuore di Gesù, saranno eccezionalmente esposti raffinati argenti sacri solitamente custoditi nel Museo Diocesano di Cosenza e preziosi paramenti esempio della tradizione tessile del luogo), la facciata della Chiesa di San Giuliano, e, nel Municipio, i reperti artistici della Cappella Cybo-Malaspina attualmente in restauro.

Orari di visita nelle due giornate:

-per Palazzo “Cybo-Malaspina”: h.10,30/13 e h.15/18, (con ultimo ingresso mezz’ora prima);

-per Laboratorio ALOISIO e itinerario nel borgo; h.10,30/13 e h.15/17,30, (con ultimo ingresso mezz’ora prima)

Non occorrerà prenotazione. Come sempre, l e visite saranno a rotazione negli orari suindicati, e nell’occasione, sarà richiesto un contributo al FAI suggerito in misura di € 3,00 a persona.