“Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”, a Zumpano dibattito sui disturbi alimentari

COSENZA – Domani, 15 marzo, si celebra la “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, una problematica di salute pubblica sempre più diffusa e rilevante. In occasione di questa ricorrenza, l’Amministrazione Comunale di Zumpano ha organizzato un dibattito informativo presso la sala “Vivarini” del Comune, con l’intento di coinvolgere la comunità e promuovere una maggiore consapevolezza su questo tema.

Il dibattito si terrà domani, alle 17:00 e vedrà la partecipazione di esperti del settore che condivideranno conoscenze e esperienze riguardanti la prevenzione, il trattamento e la gestione dei disturbi della nutrizione alimentare. L’evento sarà un’opportunità per approfondire la complessità di queste malattie e per promuovere azioni concrete per contrastarle. L’iniziativa è stata promossa da Luigia Nigro, consigliere comunale di Zumpano con delega all’attività sociale e welfare, dimostrando l’impegno e la sensibilità dell’amministrazione locale nei confronti di tematiche delicate e importanti per la salute e il benessere della comunità. Il dibattito si propone di essere un momento di confronto e di informazione, offrendo spunti di riflessione e promuovendo una maggiore consapevolezza sui disturbi della nutrizione alimentare.