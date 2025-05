Giornata mondiale delle api, premi al miele calabrese di qualità: trionfano le aziende cosentine

- Advertisement -

CATANZARO – Oggi in Cittadella si è celebrata la Giornata Mondiale delle Api. L’incontro promosso da Aprocal, apicoltori – produttori calabresi, con il sostegno della Regione, al quale ha preso parte l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, il presidente di Aprocal, Luigi Albo, il presidente dell’Osservatorio nazionale miele, Gianfranco Termini e Anita Giglio, docente del dipartimento di Biologia dell’Università della Calabria.

“Grandi Mieli di Calabria”

L’incontro ha visto anche la premiazione degli apicoltori calabresi che hanno partecipato all’edizione 2024 del Concorso “Tre Gocce d’Oro” per la sezione speciale “Grandi Mieli di Calabria”. In totale hanno partecipato 21 apicoltori, che hanno inviato un totale di 46 mieli, di cui il 30% è stato premiato con Una Goccia o Due Gocce d’Oro.

Hanno ritirato il premio dal primo al settimo classificato: Apricus di Aiko Otomo – Aprigliano (CS); Apicoltura Santa Lucia – Acri (CS); Martelli Domenico – Vazzano (VV); Fusca Antonio e Fusca Michele – Vibo Valentia (VV); Apicolcuore di Davide Crisopulli – Strongoli (KR); L’alveare di Viscomi Raffaele – Petrizzi (CZ); Arena Mieli – Montalto Uffugo (CS).

Gallo: “Sostegno agli apicoltori calabresi”

Si è discusso dell’importanza degli insetti impollinatori, api e non solo. La quasi totalità delle colture alimentari dipende dalla loro attività, scomparendo si comprometterebbe l’equilibrio naturale e il mantenimento della biodiversità. Ci si è soffermati sulle principali minacce, oltre al cambiamento climatico, anche la diffusione di malattie degli alveari, la distruzione degli habitat naturali, l’uso eccessivo di pesticidi e sugli incentivi messi in campo per tutelare il comparto.

“La nostra Regione ha tra i marcatori identitari anche il miele – ha affermato l’assessore Gallo – con sempre più alveari e con una produzione importante che ci sta facendo scalare posizioni a livello nazionale per la quantità e soprattutto per la qualità. Un comparto – ha proseguito l’assessore – che io ritengo essere una cartina tornasole per dimostrare la straordinaria superiorità della nostra terra in termini di biodiversità. La varietà e qualità dei nostri mieli testimoniano questa incredibile capacità produttiva e di resilienza della nostra Regione. E sono convinto che tutto questo vada raccontato, prima di tutto ai calabresi.

In questi anni, infatti, – continua l’assessore Gallo – abbiamo implementato notevolmente le risorse a favore di questo settore. La nostra Regione è stata la prima a mettere in campo una misura di sostegno per i nostri produttori e abbiamo ulteriormente deciso di investire su questo comparto perché riteniamo sia strategico. Il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge che va a regolamentare questo comparto. Che cosa vorrei che accadesse – ha concluso Gallo – e per questo noi siamo disposti ad implementare ulteriormente le risorse da mettere a disposizione, che aumentassimo il numero degli alveari e delle produzioni e che non si vendesse più il miele sfuso, ma in barattolo, al prezzo giusto, godendo anche economicamente dei vostri sforzi”.

Aprocal: “Focalizziamo l’attenzione sull’importanza delle api”

“In questa giornata – ha evidenziato il presidente di Aprocal – focalizziamo l’attenzione sull’importanza delle api e degli altri insetti impollinatori, per il mantenimento della biodiversità, dando ascolto ai segnali preoccupanti che questi insetti sociali ci stanno veicolando. Quest’anno che si prospettava migliore rispetto al passato per tutta la Calabria, così non è stato, tranne per delle buone produzioni sulla fascia ionica. Gli apicoltori – ha proseguito Albo – hanno bisogno di sostegno che devono ottenere il giusto riconoscimento del proprio lavoro, come avviene negli altri settori. Ringrazio l’attuale governo regionale perché è sensibile e ha supportato il comparto fin da subito”.