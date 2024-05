Giornata ecologica a Luzzi: a pulire strade e vicoli sono i cittadini

LUZZI (CS) – Nella mattinata di oggi, 25 maggio, l’Associazione Re-Genesis Thebae ha dato vita ad un’importante iniziativa per il proprio territorio. Da ormai poco più di due anni i membri dell’associazione si impegnano per la rivalutazione del paese di Luzzi, più precisamente per la riscoperta del centro storico, che come in molti altre realtà, vive di un massiccio spopolamento. In molte occasioni hanno dato vita ad eventi di vario genere: dalla musica, alla cultura fino alla costruzione di veri e proprie installazioni che hanno dato colore e luce ad alcune zone del borgo. Questa volta qualcosa di nuovo: una mattinata interamente dedicata al benessere e alla pulizia di strade e vicoli.

“Abbiamo riscontrato ordine e pulizia, tranne in alcune zone dove purtroppo ancora l’inciviltà fa da padrona” – queste le parole dei ragazzi al termine della raccolta dei rifiuti – “siamo felici di aver potuto dare un forte contributo”. Vari sono stati i complimenti e i ringraziamenti da parte dei cittadini nei confronti dei ragazzi che oggi si sono mobilitati per questa nobile causa. “Il nostro scopo è quello di prenderci cura di Luzzi come un anziano genitore che in passato si è preso cura dei suoi figli. Da bambini abbiamo vissuto la genuinità del nostro borgo sentendoci stretti nel suo abbraccio caloroso, oggi ci sentiamo in dovere di ricambiare questo senso di protezione e custodia. Sono felice ed appagata soprattutto perché ho visto l’entusiasmo di alcuni ragazzini che, trovandoci casualmente all’opera si sono uniti alla raccolta, ringraziandoci per avergli fatto vivere, in una quotidianità fatta di schermi, un’esperienza diversa”. Così ha commentato la presidente Elena Piluso, orgogliosa della sua squadra e di ogni singolo progetto, piccolo o grande che sia, che nasce grazie alla Re-Genesis.