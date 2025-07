Giornata di fuoco in provincia di Cosenza, elicotteri e canadair in azione a Cassano

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – Giornata critica quella di oggi per quanto riguarda gli incendi in provincia di Cosenza. I focolai più estesi si registrano nei comuni di Cassano all’Ionio, San Marco Argentano e Firmo. A preoccupare maggiormente è il rogo nel territorio comunale di Cassano, dove un incendio di vasta proporzione sta interessando in particolare l’area di Vallone del Corvo, e le fiamme minacciano anche alcune abitazioni e il cimitero.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, stanno operando due elicotteri Aib di Calabria Verde ed un Canadair. Sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri. Le fiamme stanno interessando in particolare terreni adiacenti l’area cimiteriale e sono in corso lanci continui d’acqua nel tentativo di limitare la propagazione.

Ma altri incendi si sono verificati oggi, in altri centri della provincia tra cui San Marco Argentano e Firmo, alimentati dal vento. I roghi minacciano anche in questo caso alcune abitazioni e creano disagi alla circolazione sulle strade, vicine all’area delle fiamme. Un altro incendio nelle scorse ore è divampato nei pressi di Crosia, e l’Anas è stata costretta a chiudere la Statale 531 di Cropalati, nel tratto in direzione Mirto, successivamente riaperto a senso unico alternato. Ancora in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco.