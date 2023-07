Giallo sulla morte di un agente della penitenziaria cosentina: trovato in fin di vita in auto

AMENDOLARA (CS) – E’ giallo per la morte di un agente di polizia penitenziaria originario di Amendolara, Domenico Fasano 58 anni, ritrovato in fin di vita nella sua vettura, un’Opel Astra, a Ginosa in provincia di Taranto.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, l’agente dopo aver prestato servizio nel carcere di Castrovillari avrebbe dovuto rincasare nella propria abitazione ad Amendolara marina. L’agente, però, non ha mai fatto ritorno a casa in quanto è stato ritrovato già in gravi condizioni da un pattuglia della polizia strada nella sua auto lungo la strada tarantina.

Nonostante l’immediato soccorso ed il ricovero all’Ospedale dell’Annunziata di Taranto, l’uomo è deceduto. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo d’inchiesta che dovrà fare luce su una vicenda dai contorni foschi.