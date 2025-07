Gemellaggio tra San Demetrio Corone e la città albanese di Lezhë. Lunedì la firma del patto

- Advertisement -

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Il Comune di San Demetrio Corone annuncia con orgoglio la firma ufficiale del protocollo di gemellaggio con la città di Lezhë, una delle città più antiche e storiche dell’Albania, sancendo un legame istituzionale e culturale che affonda le radici in una storia condivisa e in una visione comune per il futuro. La cerimonia ufficiale si svolgerà il prossimo lunedì 07 luglio alle ore 11, presso la sala consiliare del Municipio di San Demetrio Corone, alla presenza del sindaco di San Demetrio Corone Ernesto Madeo e del Sindaco di Lezha Pjerin Ndreu. All’evento parteciperà anche la consigliera regionale con delega al rapporto con le minoranze linguistiche Pasqualina Straface, delegazioni istituzionali, rappresentanti della comunità arbereshe e autorità religiose e civili.

L’accordo rappresenta un momento di grande rilevanza storica e simbolica, rinsaldando l’antico legame che unisce il popolo arbereshe d’Italia con la madrepatria albanese. Lezhë, città simbolo della memoria di Skanderbeg e della cultura albanese, e San Demetrio Corone, centro culturale e spirituale della diaspora arbereshe in Calabria, siglano così una collaborazione fondata su valori comuni, radici condivise e l’impegno a promuovere iniziative di scambio nei settori dell’istruzione, della cultura, del turismo e dello sviluppo sostenibile.

Il sindaco Madeo “è l’abbraccio tra due comunità”

«Questo gemellaggio – dichiara il indaco Ernesto Madeo – arriva dopo la visita del Presidente della Repubblica di Albania, S.E. Bajram Begaj, e assume un significato ancor più profondo. Questo non è solo un patto tra due istituzioni, ma l’abbraccio tra due comunità che condividono una lingua, una memoria storica e un senso profondo di appartenenza. È nostro dovere coltivare e far crescere questo legame per le generazioni future».

Il gemellaggio prevede la realizzazione di progetti congiunti, scambi culturali tra scuole, eventi dedicati alla lingua e alle tradizioni arbereshe e albanesi, nonché collaborazioni nel settore turistico per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di entrambi i territori.