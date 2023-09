Galleria ferroviaria Paola-Cosenza, Minervino smentisce: «i lavori non sono iniziati»

PAOLA (CS) – “Il sedicente comitato popolare per la galleria Santomarco al solo fine di strumentalizzare politicamente l’operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Politano, diffonde notizie totalmente infondate, generando ansie e preoccupazioni attraverso interpretazioni che non stanno ne in cielo e ne in terra. Non sono iniziati lavori alla galleria Santomarco. È assolutamente falso”. La smentita arriva dal consigliere comunale di Paola, Marco Minervino, da sempre impegnato nella battaglia a tutela della salute pubblica e della salvaguardia ambientale per i lavori della galleria Santomarco sulla Paola-Cosenza.

“I lavori avviati – semmai – sono inerenti a ‘Rinnovo del binario pari tra le stazioni di Paola e Fuscaldo e lavori di adeguamento binari della stazione di Paola per la realizzazione dell’ACC’. L’ACC – per chi non ne fosse a conoscenza – è l’apparato di stazione, è un upgrade tecnologico che sostituisce il vecchio impianto. Non ha nulla a che fare con la Santomarco. Questo non vuol dire che i lavori alla galleria Paola-Cosenza non partiranno – con assoluta certezza – mai, ma che come amministrazione comunale saremo in prima linea a fornire notizie vere ed ufficiali.

Ancora una volta, a nome di tutta la maggioranza del comune di Paola, invito associazioni, comitati e forze politiche e non generare confusione, e a non destabilizzare la sensibilità dei cittadini. Sulla vicenda noi non abbassiamo la guardia e non permettiamo simili scempi”.